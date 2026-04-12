Nicola Porcella confiesa que lleva 9 años soltero y hace inesperada revelación: "Soy muy tímido"

El actor y exchico reality Nicola Porcella continúa consolidando su carrera en México y, en una reciente entrevista para un pódcast, se sinceró sobre su vida personal. Durante la conversación, el también presentador habló abiertamente de sus asuntos del corazón y reveló que lleva 9 años soltero.

Nicola Porcella revela que está soltero desde hace 9 años

Nicola Porcella continúa impulsando su carrera en México tras su participación en 'La Casa de los Famosos' y su rol en la telenovela 'Amanecer'. En una entrevista para 'La Caminera', el exchico reality fue consultado sobre su vida sentimental, tema que generó curiosidad debido a sus constantes vínculos con figuras del espectáculo mexicano como Mónica Dávalos y Karime Pindter. Sin embargo, el actor aclaró que actualmente no tiene pareja y que lleva varios años en esa condición.

"Este año cumplo 9 años solo. Gracias a Dios", comentó el modelo peruano, dejando en claro que su situación sentimental se ha mantenido estable en el tiempo.

Por otro lado, Nicola Porcella también explicó que, pese a la imagen extrovertida que proyecta en televisión, en lo personal suele ser reservado y le cuesta iniciar conversaciones, incluso a través de las redes sociales.

"¿Tú puedes creer que soy tímido? La gente dice 'Nicola debe estar con una y con otra', pero soy muy tímido para hablar. Cuando agrego a alguien no le escribo, me da pena iniciar una conversación", expresó.

Finalmente, el excapitán de 'Esto es guerra' señaló que su comportamiento cambia en contextos sociales como las fiestas, donde se muestra más desenvuelto, aunque en su día a día prefiere la tranquilidad.

"Con dos shots uno se suelta. Si no salgo, estoy en mi casa, no soy mucho de hablar. La gente cree que no porque en televisión soy muy desenvuelto, pero para relaciones de pareja soy tímido", agregó Nicola Porcella.

Yaco Eskenazi recuerda a Nicola Porcella en 'Esto es guerra'

En su pódcast junto a 'El Loco' Wagner, Yaco Eskenazi reveló la verdad detrás del recordado grito de Nicola Porcella durante una prueba de 'Esto es Guerra' en un cementerio. El conductor explicó que la escena, que en su momento generó múltiples especulaciones, en realidad fue una broma organizada por la producción del programa.

"Estábamos caminando dos de la mañana en el cementerio de Surquillo nuestro reto era buscar lápidas que digan Juan Pérez... Ustedes dirán: '¿Qué? ¿Cómo gritó?'", explicó. "Brother le agarraron el pie. ¿Quién? Un chico de producción que se había metido en un nicho a las dos de la mañana", reveló.

En conclusión, Nicola Porcella ha vuelto a estar en el centro de la conversación tanto por sus recientes declaraciones en medios mexicanos como por anécdotas de su paso por la televisión peruana, donde se evidencian momentos que marcaron su trayectoria en los realities y su crecimiento en el espectáculo.