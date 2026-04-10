Magaly responde a Marisol tras ser acusada de hacerle 'bullying': "Un poquito de correa"

Marisol y Magaly Medina protagonizan un nuevo enfrentamiento mediático luego de que la conductora de televisión criticara duramente el vestuario de la cantante en su más reciente videoclip. Tras ser acusada de hacer bullying por sus comentarios, la 'urraca' decidió pronunciarse públicamente para aclarar su postura.

Magaly Medina no suelta a Marisol

Recientemente, Marisol se pronunció para defenderse de los comentarios emitidos por Magaly sobre su aspecto físico y su vestuario en su último videoclip. La cantante expresó su molestia y señaló que este tipo de opiniones cruzan el límite del respeto, asegurando que ella se viste según su comodidad y no para agradar a terceros.

En esa línea, 'La Faraona de la Cumbia' dejó en claro que no considera adecuadas las críticas hacia su imagen, enfatizando que cada persona es libre de vestir como desee sin ser objeto de ataques o calificativos.

Ante ello, Magaly Medina respondió en la reciente edición de su programa, donde pidió a la cantante de cumbia "tener correa" y rechazó que sus comentarios sean considerados bullying, señalando que se trata simplemente de una crítica.

"Crítica, Marisolcita, un poquito de correa, de resistencia. Eso no se llama bullying, el decir que es espantoso vestuario no es bullying, es espantoso y le quedaba espantoso. De repente en una chica delgadísima el vestido quedaba mejor, a veces depende de quien lo luce", comenzó diciendo.

Asimismo, la conductora defendió su postura señalando que las críticas forman parte de la opinión pública y que los artistas deben estar preparados para ello, ya que su imagen también influye en la percepción del público.

"A mí me parece que un artista que respeta a su público, uno tiene que tratar de lucir lo mejor posible porque ese público compra la entrada no solamente por la voz que tiene, también lo compran porque quieren verte", comentó.

¿Qué dijo Marisol sobre los comentarios de Magaly?

En una entrevista con 'Amor y fuego' este 10 de abril, Marisol se pronunció luego de las críticas que recibió por su nueva imagen en el videoclip de su tema "Si me ibas a dejar" en versión reguetón, donde sorprendió con un estilo más urbano al dejar atrás su estilo característico.

"Ayer me dieron unos minutos en un programa donde hablaron de mi físico, de mi vestuario, de mi edad. Yo soy una persona que ha aprendido a no hacer caso a los comentarios que no me suman en mi carrera y en mi vida. Soy una mujer que se acepta cómo es, a mí los malos comentarios no me afectan", sentenció.

Asimismo, Marisol sostuvo que los comentarios de Magaly Medina fueron desatinados y consideró que la conductora estaría fomentando el acoso en su contra por su apariencia física.

"Me ha criticado duro, de mi vestuario, de mi cuerpo, que parezco un saco de papa. O sea que las gorditas no podemos usar un shortcito. Eso se llama prácticamente bullying, pero tampoco me importa lo que digan los demás", sentenció.

En conclusión, Magaly Medina reafirmó que sus comentarios forman parte de la crítica y no constituyen bullying, mientras que Marisol defendió su derecho a vestirse como desea y sostuvo que este tipo de opiniones sí representan una forma de acoso.