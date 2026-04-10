Christian Cueva sorprende al someterse a tratamiento de masculinización: "Me sentía cansado"

Cada vez más hombres optan por realizarse retoques estéticos, y el mundo del fútbol no es la excepción. Así lo demostró Christian Cueva, quien sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió someterse a un tratamiento de masculinización. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió parte del proceso y mostró los resultados, generando diversas reacciones.

Así fue el procedimiento de Christian Cueva

A través de Instagram, el dermatólogo Iván Medrano dio a conocer que Christian Cueva acudió a su consultorio para someterse a un procedimiento de masculinización facial, una técnica enfocada en armonizar y definir los rasgos del rostro, especialmente en zonas como la mandíbula y el cuello.

El popular 'Aladino' contó que tomó esta decisión debido a los cambios de peso que ha experimentado, los cuales le generaron cierta flacidez en el cuello, algo que quería mejorar.

"Me sentía cansado, me veía al espejo y por ahí... o sea, subía, bajaba, pero mantenía como que aquí el cuello...", comentó Christian Cueva al especialista.

Según detalló el especialista de la piel, estas variaciones pueden afectar la firmeza de la piel, por lo que el tratamiento se enfocó en mejorar el contorno del rostro, el mentón y los surcos faciales.

El antes y después de Christian Cueva

En las imágenes compartidas, también se pudo observar parte del procedimiento al que se sometió Christian Cueva, así como el resultado final. En el antes y después se aprecia un rostro más definido, especialmente en la zona de la mandíbula y el cuello, evidenciando una mejora en la firmeza de la piel.

Al ver el cambio, el jugador del Club Juan Pablo II no ocultó su satisfacción e incluso bromeó con su nueva apariencia, diciendo que podría generarle problemas en su vida personal. ¿Lo dirá por Pamela Franco?

"Me has puesto arriba. Voy a tener problemas (bromeando). Me ha hecho retroceder unos años. La verdad que muy contento", expresó Cueva, evidenciando su felicidad ante los resultados.

Cabe resaltar que no es la primera vez que 'El 10 del pueblo' se somete a este tipo de tratamientos, los cuales se han vuelto cada vez más populares en la farándula. Meses atrás, la pareja de Pamela Franco ya había llamado la atención al colocarse un "rejuvchip", un implante asociado a beneficios como el aumento de la energía, mejora en la libido y reducción del cansancio.

En resumen, Christian Cueva reafirma su interés por los tratamientos estéticos al someterse a una masculinización facial que le permitió mejorar la definición de su rostro. Satisfecho con los resultados, el futbolista no dudó en compartir su experiencia.