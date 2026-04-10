Vanessa Pumarica aclara su amistad con Christian Cueva y desmiente coqueteo: "Pamela nunca me reclamó nada"

La polémica entre Pamela Franco y Christian Cueva suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de Vanessa Pumarica, examiga de la artista. La empresaria rompió su silencio en 'Q' Bochinche' y habló sin filtros sobre su relación con el futbolista y los rumores que la vinculan con él.

Vanessa Pumarica descarta relación con Christian Cueva

Durante la entrevista, Vanessa Pumarica explicó que su cercanía con Christian Cueva siempre se mantuvo en un plano estrictamente amical. Según afirmó, nunca existieron situaciones inapropiadas que pudieran dar pie a los rumores que circularon en redes sociales y en programas de espectáculos.

La empresaria señaló que entre ambos existía una relación de confianza construida con el tiempo, lo que permitía una comunicación fluida, pero sin involucrar intereses sentimentales. En esa línea, también descartó que Pamela Franco haya mostrado algún tipo de incomodidad directamente hacia ella.

"Yo nunca de parte de ella, si ella tuvo una inseguridad o algo, nunca me reclamó algo y Cueva, por eso del maicito, era imposible porque siempre le decía yo entre gitanos no nos vamos a leer las manos...", expresó.

Con estas palabras, Pumarica buscó dejar en claro que no existieron conflictos personales ni situaciones que hayan generado tensión directa con la cantante, pese a los comentarios externos que sugerían lo contrario.

Asegura que Cueva buscaba acercarse a Pamela Franco

En otro momento de la conversación, la empresaria sorprendió al afirmar que su vínculo con Christian Cueva habría facilitado el acercamiento del futbolista con Pamela Franco. Según su versión, el jugador mostraba un interés constante por la cantante y utilizaba cualquier oportunidad para saber más sobre ella.

Pumarica aseguró que muchas de las conversaciones que mantenía con el deportista giraban en torno a la intérprete, lo que reforzaría la idea de que su interés era genuino y sostenido en el tiempo.

"Me utilizó para tener cierta conexión con Pamela porque si no hubiera sido por mí, él nunca hubiera tenido algo con Pamela", afirmó.

Además, reiteró que el contacto entre ambos siempre tuvo como eje central a Pamela Franco, descartando nuevamente cualquier tipo de vínculo sentimental o inapropiado entre ella y el futbolista.

Estas revelaciones han generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios analizan el rol que habría tenido Pumarica en la historia entre Cueva y la cantante.

En conclusión, las revelaciones de Vanessa Pumarica aportan una nueva perspectiva sobre los rumores que rodeaban a Christian Cueva y Pamela Franco. Lejos de confirmar especulaciones, la empresaria insistió en que su relación con el futbolista fue únicamente amical y que, en todo momento, el interés de él estuvo dirigido hacia la cantante.