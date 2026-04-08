Pamela Franco y Melanie Martínez se juntan para grabar tema: "No es nada personal, hacemos música"

Como lo vienen anunciando hace semanas, Pamela Franco y Melanie Martínez se unen para sacar un nuevo tema juntas. Las exparejas de un reconocido cantante de cumbia se unen en una colaboración y cuentan más detalles.

Pamela Franco junto a Melanie Martínez

El programa 'Amor y Fuego' fue en búsqueda de Pamela Franco y Melanie Martínez cuando se encontraban juntas en una cafetería. Es así como ambas señalan que ya iniciaron con las grabaciones del videoclip de su colaboración musical.

"Nos hemos juntado para hacer música, Melanie canta muy hermoso y la gente quiere verla en los escenarios, va a traer muchas cosas buenas", señala Franco.

Así mismo, Melanie comenta que dejó su carrera musical por enfocarse en cuidar a sus menores hijos y ahora, con el apoyo de la cantante de cumbia podría retomar nuevamente su pasión por el canto y los escenarios.

"Dejé mi carrera por mis hijos, pero ya están grande. Dios me da la oportunidad y Pamela me está ayudando con esta propuesta", expresó. Por su parte, Franco añade: "Las personas que ahorita quieren poner trabas, cosas negativas. Nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso, acá nada es personal, nosotros hacemos música, cantamos de acuerdo a vivencias de muchas personas".

Melanie sobre el padre de sus hijos

Así mismo, Melanie Martínez habló sobre las confrontaciones legales que tiene con el padre de su hija, un conocido cantante de cumbia. Señala que le dio muchas oportunidades al artista y que ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Además, señala que nunca salió hablar si la atacaban a ella, pero cuando se metieron con su hija, ya no pudo aguantar más.

"Una no puede estar callada también, ya di muchas oportunidades y si la gente no sabe aprovecharlas, entonces también tiene que aguantar cuando hay devolución. Ahora toca que aguante, que apechugue nada más. Cuando hablan de mí, no me importa, pero si tocan a mis crías, ahí yo no puedo, me hierve la sangre", declaró Martínez ante el medio de comunicación.

De esta manera, muchos seguidores creen que este junte de las exparejas del reconocido cantante sería para responderle con una canción, aunque ellas señalan que solo se basarán en vivencias que pudo haber pasado todo el mundo. Por el momento, Pamela Franco y Melanie Martínez han revelado que ya iniciaron con las grabaciones del videoclip del tema que será lanzado la próxima semana.