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Flor Ortola afirma que aceptaría salir con 'Cachín' tras conocerlo en vivo: "Es un excelente bailarín"

Luego de que Carlos Alcántara visitó el programa digital donde está Flor Ortola, la argentina quedó muy impresionada y revela que aceptaría salir con él.

Flor Ortola afirma que aceptaría salir con 'Cachín' tras conocerlo
Flor Ortola afirma que aceptaría salir con 'Cachín' tras conocerlo (Composición Karibeña)
21/05/2026

En las últimas semanas, Carlos Alcántara ha sido captado en varias ocasiones en centros nocturnos con jovencitas disfrutando de su soltería. Es así como Flor Ortola habría quedado impresionada por su energía y pasos de baile que afirma aceptaría salir con él.

Flor Ortola sobre salir con 'Cachín'

En una entrevista, Flor Ortola ha expresado cómo se siente tras haber conocido al popular actor y comediante Carlos Alcántara. La argentina señaló que conocerlo en persona en el podcast 'Sin Más que Decir', la habría dejado sorprendida y que le gusta conocer gente alegre. 

"Él está en una etapa de full seductor, coqueteando con las mujeres, y yo, por mi lado, siempre fui así también. Estoy soltera hace años y me divierte un poco esto de conocer gente, ser simpática y conversar. Querían que baile salsa y yo no tengo ni un solo paso salsero, soy argentina, soy de la cumbia y el rock nacional, ja, ja, ja", declaró. 

En otro momento, Ortola comenta que por el momento no puede salir por temas de trabajo, pero que en una semanas sí podría aceptar su invitación. Aunque, revela que le gusta más compartir una cena que salir a bailar salsa en discotecas. 

"No estoy saliendo a discotecas ahora por 'La granja VIP', pero en unas semanas podría ser, ¿por qué no? Compartimos muchos amigos en común y sin dudas sería divertido salir en grupo, bailar. Ya demostró ser un excelente bailarín. Soy más de la cena, el vino y la buena conversación. Si me ofrece la invitación con ese plan, me sumo", señaló. 

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Carlos Alcántara responde a críticas por sus salidas nocturnas

Durante una entrevista en el programa "Sin + que decir", Carlos Alcántara habló sobre las críticas que ha recibido tras ser visto en salidas nocturnas. El actor cuestionó que algunos usuarios opinen sobre lo que debería hacer a sus 61 años.

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El comediante dejó claro que no piensa vivir pendiente del qué dirán. Para él, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, más aún después de una separación. Carlos también dio a entender que el fin de su matrimonio con Jossie Lindley no fue algo simple ni rápido.

De esta manera, Carlos Alcántara se encuentra disfrutando de su soltería y al parecer, habría conquistado a la argentina Flor Ortola tras visitar el podcast. Ahora, la joven señala que sí aceptaría salir con el actor peruano en un futuro, pero en una cena más que una discoteca. 

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