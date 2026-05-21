Hombre que agredió a Cachay se pronuncia y llegan a un acuerdo: "Me perdonó, es un ser noble"

Hace unos días, el humorista Cachay fue agredido fuertemente por una persona del público durante un show en Lambayeque. Ahora, el hombre reconocido como Julio Falla ha decidido pronunciarse señalando que llegó a un acuerdo con el comediante y que lo perdonó.

Agresor a Cachay se pronuncia

A través de su cuenta de Facebook, Julio Magno Falla Maraví se pronunció señalando que se comunicó directamente con el cómico Cachay. El expolicía reveló que se disculpó con el humorista por su actuar y que él habría aceptado perdonarlo.

"Conversé con José Cachay y recibió mis disculpas por mi mal temperamento y el descontrol que tuve al no dejarme que yo fuera parte del show. Él me perdono dando muestras de un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos", declaró.

Como se recuerda, el comediante José Luis Ramos reveló que producto de la caída tuvo una lesión en su mano y que aparentemente necesitaría una operación. Ahora, el hombre que lo agredió afirma que según el médico legista no necesitaría cirugía y que para sus tratamientos médicos le ha depositado una cantidad de dinero, esperando verlo recuperado pronto.

"Sobre su lesión en la mano no necesita operación solo descanso, tratamiento del dolor y inflamación, el médico legista así lo determinó. Yo le aboné a su cuenta 5,000 mil soles para que se recupere y agradezco a José Cachay por darme la oportunidad de recibir su perdón. Espero verlo recuperado y que pasemos este mal que perjudicó a nuestras familias", señaló.

Mensaje Julio Magno Falla Maraví

La agresión a Cachay

El conocido cómico José Luis "Cachay" Ramos, de 66 años, fue empujado por un hombre en pleno show y terminó cayendo por las gradas frente a todo el público. Esto ocasionó que termine lesionado de su muñeca, necesitando una operación de emergencia.

Durante una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', el comediante ha revelado la identidad de su agresor. Se trataría de Julio Magno Falla Maraví, un mayor retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, señaló que en ningún momento le realizó ninguna broma, y que solo le iba a dar la mano.

De esta manera, Cachay sufrió una fuerte agresión a manos de un policía en retiro que no le agradó su show y lo empujó cayendo por las escaleras. Ahora, Julio Magno se pronunció señalando que llegó a una conciliación con el humorista con una cantidad de dinero para que se atiende y le pidió disculpas.