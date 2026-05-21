Hijo de famoso actor mexicano busca convertirse en nueva figura de 'Esto es guerra': ¿Quién es?

'Esto es guerra' sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de un nuevo grupo de postulantes que competirán por ganarse un lugar en el programa. Sin embargo, quien más llamó la atención fue el hijo de un reconocido galán de telenovelas mexicanas, cuya aparición no pasó desapercibida entre los fanáticos del reality.

Hijo de famoso actor entra a 'EEG'

Durante la edición del 19 de mayo de 'Esto es guerra', Mathías Brivio y Katia Palma presentaron a los seis nuevos postulantes que buscarán ganarse un lugar en el reality. Los aspirantes deberán demostrar sus habilidades físicas y desempeño en distintas competencias para asegurar su permanencia en el programa.

Asimismo, Mathías Brivio aclaró que ninguno de los participantes tiene asegurado un puesto fijo dentro del reality. Según explicó, todos pasarán por una etapa de evaluación en vivo antes de que la producción decida quiénes continuarán en competencia.

"Lo que va a pasar es que ustedes estarán en una especie de casting en vivo. Vamos a ver cómo se desempeñan en diferentes pruebas. No sabemos cuántos quedarán. Lo que sí sabemos es que cada vez que entran nuevos, salen participantes que ya están en el programa", expresó el conductor.

Entre todos los postulantes, Santiago Salinas fue quien más llamó la atención en redes sociales. El hijo del Jorge Salinas, famoso galán de telenovelas, apareció junto a Hamid, Fabrizio, Álvaro, Stefano y Piero, quienes también buscan ingresar oficialmente al reality.

Hijo de Jorge Salinas genera furor en redes sociales

Tras su debut en la televisión peruana, Santiago Salinas compartió varias fotografías desde el set del programa en sus redes sociales. El joven modelo aprovechó el momento para interactuar con sus seguidores y preguntarles a qué equipo creen que debería ingresar.

"¿En qué equipo creen que quedemos? Los leo", escribió el hijo de Jorge Salinas en Instagram.

Santiago cuenta con más de 28 mil seguidores en Instagram y también desarrolla una carrera en el modelaje. Además, tiene un hermano gemelo llamado Jorge Emilio y otros cuatro hermanos, formando parte de una conocida familia artística mexicana.

El joven es hijo de Jorge Salinas, reconocido por protagonizar exitosas telenovelas como 'Fuego en la sangre', 'Pasión y poder' y 'Mi corazón es tuyo'. Gracias a ello, muchos televidentes identificaron rápidamente el parentesco tras verlo en pantalla.

En conclusión, Santiago Salinas se convirtió en uno de los postulantes más comentados de 'Esto es guerra' debido a su vínculo con el actor Jorge Salinas y su llegada al reality. Ahora deberá demostrar su desempeño en competencia para asegurar su permanencia en el programa.