Xiomy Kanashiro revela que desea formar una familia con Jefferson Farfán: "Él quiere tener un hijo más"

Hace más de un año, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han contado que están en una relación romántica. Aunque el exfutbolista ha tenido problemas legales con las madres de sus hijos, la bailarina revela que sí quiere convertirse en mamá con la 'Foquita' y que ya lo han conversado.

Quiere un hijo con Jefferson Farfán

Durante una entrevista con la periodista Verónica Linares, Xiomy Kanashiro ha contado sobre cómo inicio su relación con Jefferson Farfán y que incluso, no han tenido una pelea hasta el momento. Es así como la bailarina fue consultada sobre convertirse en madre con el exfutbolista.

"Sí claro que sí, eso se ha conversado, pero todo a su debido tiempo. Yo creo que no estaría con una persona si es que no voy a hacer mi familia más adelante. Sin embargo, ahorita, este año, no está en nuestros planes", comentó.

La joven señala que su pareja le contó que se realizó la vasectomía hace varios años atrás, pero que si quieren formar una familia sería por medio de la ciencia por medio de una inseminación.

"Él me dijo que se había hecho la vasectomía, pero que había guardado su miel para cuando tenga otra pareja por si quería tener su hijo. Él también quiere quizá más adelante tener un hijito más y yo también obviamente, pero mucho más adelante... ya se ha conversado, pero mucho más adelante", agregó.

Como lo menciona la joven Xiomy Kanashiro, le dejó en claro a Jefferson Farfán que sí desea tener un hijo más adelante y que él también estaría interesado en ser padre nuevamente. Aunque menciona que este año no está en sus planes, desconoce si será el próximo año.

Xiomy Kanashiro no ha peleado con la 'Foquita'

La bailarina aseguró que nunca sintió esa presión y destacó que ambos siempre han tenido buena conexión. Además, señaló que suele ser muy directa al expresar lo que piensa y sorprendió al revelar que, en más de un año de relación, nunca han tenido una pelea.

"Él y yo no hemos peleado hasta el día de hoy. Hemos tenido quizás un intercambio de palabra de ah, que no me parece... listo, hasta mañana, nos vamos a dormir bien educados, al día siguiente felices como si nada hubiera pasado, pero no es que hayamos peleado", narró.

De esta manera, Xiomy Kanashiro afirma que se encuentra en una buena etapa en su relación con Jefferson Farfán. Si bien este año no tiene planes de formar una familia con el exfutbolista, sí lo han hablado para tenerlo en un futuro.