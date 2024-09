¡Se achora! Julián Zucchi defiende su proceso de vasectomía de las críticas: "¿Sería egoísta?"

El actor argentino Julián Zucchi ha sido duramente criticado estos últimos días por haber descartado todas las posibilidades de ser padre nuevamente junto a su actual pareja Priscila Mateo y es que al tener a sus dos hijos con Yiddá Eslava el actor tomó la drástica decisión de someterse a una vasectomía irreversible ya que considera que su familia está completa.

Sin embargo, el productor aseguró que esta decisión fue muy bien pensada e informada ya que asegura que la planificación familiar es fundamental en la vida de cada persona y no debería ser lapidado en redes por este tipo de decisiones.

Julián Zucchi revela detalles de su vasectomía

El actor y productor, Julián Zucchi, participó en la entrevista de un podcast llamado 'Studio Cocina' en donde pudo abrirse más a detalle sobre la vasectomía que se sometió hace ya algún tiempo asegurando que este tema todavía es tabú en la actualidad cuando el considera que es la decisión más normal y responsable que un hombre puede tomar en el debido momento.

Inicialmente, Julián aseguró que fue un proceso muy rápido que a penas y duró 15 minutos incluso reveló que no fue necesario someterse a una operación como tal ya que no sintió ni mucho dolor.

"No sientes nada te acuestas así y sientes que el doctor está manipulando pero no duele. Es una pinza que te abre la pielcita, ahí el Dr. corta el ducto y chau", aseguró el actor quien se encuentra feliz con la decisión tomada.

Pese a que esta decisión fue muy bien evaluada, Julián asegura que ha sentido que el público no está de acuerdo con esta decisión lo que el considera equivocado ya que una opción para quienes ya no desean tener más hijos y además libra a la mujer de someterse a la ingesta de medicamentos anticonceptivos que a la larga les causa daños emocionales por las hormonas.

"Si una mujer decide ligarse las trompas y luego se separa, ¿la crítica sería igual? He sentido cierto machismo en las críticas hacia mi vasectomía, especialmente cuando es una decisión INFORMADA y aceptada. ¿Sería egoísta si naturalmente no pudiera tener hijos? Es importante recordar que estas DECISIONES son PERSONALES y merecen RESPETO", agregó el productor.

Es por ello que Zucchi incentivó a sus seguidores varones a tomar esta iniciativa si ya no desean tener más hijo o si ya fue conversada esta idea con la otra pareja para así no crear problemas entre ambos, pese a ello, el actor se mantiene en que ya no desea traer más hijos al mundo pues Maro y Tomás son los únicos hijos que desea tener para cuidar y amar eternamente.

"Es hora de dejar de lado los tabúes y considerar la vasectomía como una alternativa viable y cuidadosa", concluyó Julián convencido de que nadie podrá criticar sus decisiones personales que con mucha responsabilidad tomó en su debido momento.

Priscila Mateo respalda a Julián Zucchi tras críticas a su relación

Durante la entrevista con "Todo se Filtra", Priscila Mateo habló sobre los rumores que rodean su relación con el argentino Julián Zucchi. Aunque muchas personas han especulado sobre por qué él no ha hecho público su romance, Priscila fue clara en su respuesta.

"Si ustedes ven los videos, él jamás ha dicho si sí o si no. Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación. Pero después, que sí, que no, no quiero decir tampoco, no voy a exponer más", contestó.

La periodista, quien ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos días, también dejó en claro que no va a exponer más detalles sobre su vida privada. Además, le preguntaron sobre su salida de "Magaly TV La Firme".

"Yo ya hablé del tema en mis posts. No voy a hablar más", señaló al ser cuestionada si hubo un ambiente "machista" en su extrabajo con Magaly Medina.

Actualmente, Julián Zucchi mantiene una relación con Priscila Mateo y pese a que ambos ya tienen hijos de sus relaciones pasan al parecer prefieren mantenerse así, sin más hijos y seguir construyendo un romance sólido y lejos de las críticas.