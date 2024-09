¡Mamá gallina! Magaly Medina publica fotos inéditas con su hijo Gianmarco Mendoza

Magaly Medina es una de las periodistas de espectáculos más destacadas de nuestro país y cuenta con 26 años de trayectoria. Sin embargo, siempre he mantenido su vida privada en reserva, especialmente todos los relacionado a su hijo, pero hace unas horas ha publicado fotos inéditas con él.

Recordemos que hace unos días también estuvo en polémica debido a que Julián Zucchi la acusó de ser una mala madre con su propio hijo y mostrarse más interesada en el bienestar de su reportera Priscila Mateo, con quien el actor tiene una relación sentimental.

Actualmente el hijo de Magaly Medina, Gianmarco Mendoza Medina, reside en Londres, en Inglaterra. La conductora ha viajado varias veces a dicho país para compartir momentos con su único heredero pero no es común que se fotografíen juntos ya que ella siempre dijo que a Gianmarco no le gustan las fotos y prefiere mantener su anonimato.

No obstante, la conductora de ATV utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir una serie de fotografías de un reciente viaje a Londres donde aparece junto a su hijo; aunque él sale de espaldas para no ser reconocido, se nota que tiene muy buena relación y complicidad con su madre.

"Cuando yo estuve unos días allá, visitando a mi hijo y mi sobrino en Londres, él me hizo estas fotos. Fuimos a almorzar, a comer... ya saben que a mi hijo no le gusta (las fotos) me las hizo cerca al hotel donde estábamos hospedados. Fuimos a pasear un par de horas...", expresó Magaly en relación a su hijo y al fotógrafo que realizó las instantáneas.