Magaly 'chanca' a Julián Zucchi tras minimizar a Priscila Mateo: "A ninguna mujer le gusta que la oculten"

En el último programa a de 'Magaly TV la Firme', la conductora tuvo fuertes palabras para Julián Zucchi quien al parecer habría minimizado a su actual pareja Priscila Mateo en el programa de "América Hoy".

Como se sabe el actor fue invitado especial en el programa matutino donde fue cuestionado sobre el amor, sin embargo, lejos de confirmar que está más que feliz con la reportera el argentino no habló de Priscila Mateo restándole importancia a su relación.

Magaly critica a Julián para defender a Priscila

En el último programa de 'Amor y fuego", Julián Zucchi fue cuestionado sobre cómo se encuentra su corazón actualmente y es que el argentino hace tan solo algunos días había afirmado que se había vuelto a enamorar, lejos de confirmar su respuesta, el actor multiplicó por 0 a su novia, Priscila Mateo.

El argentino mencionó que aún no ha encontrado a "la persona correcta" y que está preparado para entregarse en una relación cuando esa persona llegue a su vida.

Esta respuesta desató la indignación de Magaly luego de encontrar su respuesta fuera de lugar e incluso como una falta de respeto para su reportera quien hasta el momento ha apostado todo por el influencer.

"Él dice que está listo para entregarse cuando llegue la persona correcta. ¿Eso quiere decir que la pareja actual que tiene, la reportera, no es la persona correcta?", dijo en un primer momento la conductora.

Para la popular 'Urraca', Julián Zucchi no le ofrece la debida importancia a relación con la reportera dejando entrever que todavía no ha llegado su verdadero amor a su vida.

"A ninguna mujer le gusta que la oculten. Y eso es cierto. Solo una mujer que no sabe de su valía, que no se quiere mucho, tal vez acepta que la oculten. Pero después no. Las mujeres que sabemos lo que valemos nos gusta que nos luzcan. Porque un hombre tiene que sentirse orgulloso de la mujer que tiene al lado. Si no, ¿para qué le eliges?", siguió diciendo la conductora bastante fastidiada por la actitud del actor.

Por otro lado, Magaly criticó a Julián Zucchi el hecho que quiera mantener su relación en estricto privado metido en "un clóset" y es que según la conductora esta forma de pensar es una falta de respeto para Priscila ya que su romance no inicio de manera 'privada' sino en medio de una separación polémica entre Julián y Yiddá Eslava.

Por último, Magaly Medina concluyó con una fuerte reflexión sobre el comportamiento del exintegrante de 'Combate', sugiriendo que aún no ha superado ciertos patrones de conducta que, según ella, ya mostró en su relación anterior con Yiddá Eslava, la madre de sus hijos.

La periodista recalcó que Julián Zucchi no está listo para volver a amar ya que si ahora no considero a Priscila Mateo como "el amor de su vida" todavía su corazón no ha sanado, pues consideró que si en su momento ni respeto a la madre de sus hijos tras presuntamente serle infiel, Priscila no será la excepción.

Julián Zucchi 'parcha' EN VIVO a Janet Barboza tras defender su relación

El actor argentino Julián Zucchi pasó por una situación incómoda con Janet Barboza en el programa 'América Hoy' el miércoles 28 de agosto. Durante el programa magazine, Zucchi le recordó a Barboza las duras críticas que le hizo durante su polémica separación de Yiddá Eslava, cuando se descubrió que él había sido infiel, lo que ocasionó el término de su relación de más de 10 años.

En ese sentido, el argentino no vaciló en confrontar a la presentadora del programa matutino por sus críticas. Ante ello, recordó las entrevistas en las que la actriz mostró su resentimiento hacia él y en las que la 'Rulitos' defendió a Eslava y lo criticó.

Sin importar el tiempo que ha pasado, Julián Zucchi no ha olvidado las críticas que recibió por parte de diferentes programas, incluyendo a Janet Barboza. Incluso, sostuvo que si hubiera sido amigo de la 'Rulitos', ella no lo habría criticado de la misma forma. Dicho comentario sorprendió a Edson Dávila y Brunella Horna.

"¡Debo ser amigo tuyo para que me defiendas! La otra vez dijiste que aquí no tratan bien a los infieles asegurando algo que tú no sabes", expresó visiblemente incómodo, ante la mirada sorprendida de Brunella Horna y Edson Dávila.

Y es que Julián Zucchi a pesar de que han pasado meses del escándalo de su separación con Yiddá Eslava por una presunta separación, hasta la fecha continúa negando haber sacado los pies del plato, actitud que ha sido criticada por Magaly recalcando que este comportamiento es probable que lo repita con su actual pareja Priscila Mateo.