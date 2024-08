Jesús Alzamora confiesa cómo fue trabajar con Cristian Rivero: "Me contaron que era súper hostil"

Jesús Alzamora, uno de los rostros más conocidos de la televisión peruana, compartió en su podcast 'La Lengua' una anécdota que sorprendió a muchos sobre su primer encuentro con Cristian Rivero. Alzamora, recordado por su papel en "Al fondo hay sitio" y su paso como conductor en Latina, reveló que su inicio con Rivero no fue tan amigable como muchos podrían pensar.

Todo comenzó cuando Jesús Alzamora fue seleccionado para co-conducir "La Voz Perú" junto a Cristian Rivero. Según contó, este nuevo desafío le generó nervios, en parte por los rumores que circulaban en el canal sobre el carácter de Rivero.

"A mí me habían contado que él había tenido dupla con un par de personas y que era súper hostil con ellas" , confesó Alzamora. Estos comentarios lo hicieron dudar sobre cómo sería su experiencia trabajando con un conductor tan experimentado.

El primer encuentro entre ambos no ayudó a calmar esos nervios. "Yo lo vi y me dijo: '¿Contigo voy a conducir?'" , relató Alzamora.

Aunque Rivero negó haber dicho eso, Jesús aseguró que la actitud y el lenguaje corporal de su compañero dejaban claro que no estaba muy contento con la idea. Esta reacción inicial hizo que Alzamora se sintiera inseguro, pensando que su nuevo colega no lo veía como un compañero a la altura.

Jesús también habló sobre su experiencia trabajando con Adolfo Aguilar, con quien tuvo una relación mucho más cercana y amigable.

A pesar de ese inicio tenso, la relación entre Jesús Alzamora y Cristian Rivero mejoró con el tiempo. Jesús explicó que, con el paso de los días, Rivero comenzó a hacerle bromas en vivo, algo que él interpretó como una señal de aceptación.

"Empezó la joda, la diversión, la burla. Se formó una dupla totalmente diferente, que me sirvió a aprender a contrarrestar burlas y no tomártelo personal" , detalló Alzamora. Estas bromas y momentos de camaradería ayudaron a que ambos desarrollaran una buena química en el programa.

Cristian Rivero, por su parte, también tuvo la oportunidad de explicar su versión de los hechos. Según él, su estilo de trabajo depende mucho de la conexión que siente con sus compañeros.

"Es como un futbolista, yo tengo una forma de juego. Encuentras dupla o no encuentras. Cuando yo no la encuentro y no encuentro rebote, entonces yo tengo que seguir remando el barco", explicó Rivero, justificando su actitud inicial con Alzamora.