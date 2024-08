Brunella Horna no defiende a Pamela López tras ser involucrada con hombre casado: "Hay códigos"

¿Se acabó la amistad? Brunella Horna se pronunció en el programa de 'América Hoy' luego de que el día de ayer salieran a la luz unas imágenes de Pamela López donde se le ve muy cariñosa y en confianzas con Luis Fernando Rodríguez quien hasta el momento es el esposo de una de sus amigas llamada Nardha Velarde.

La rubia empresaria al parecer no estaría cómoda con las acusaciones en contra de su amiga Pamela López por lo que dio su opinión en el programa matutino evidenciando su sorpresa e incluso quitándole el respaldo a su amiga íntima.

Brunella Horna le da la espalda a Pamela López

En el programa de 'América Hoy' se dio a conocer la opinión de Brunella Horna sobre las recientes acusaciones en contra de Pamela López luego de ser involucrada con un hombre que al parecer todavía mantiene una relación con su esposa e incluso convive con ella.

Inicialmente, la modelo no quiso comentar nada sobre el tema ya que Pamela López ha sido una de sus amigas más cercanas en estos últimos meses y por quien ha sacado cara en diversas oportunidades en especial luego de denunciar a Christian Cueva por agresión física y psicológica.

Sin embargo, como se sabe el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme', Pamela López habría sido acusada de no respetar el código de amigas, pues el hombre con quien ha sido involucrada era pareja de su amiga Nardha Velarde con quien había salido de fiestas estás últimas semanas.

A pesar de que Pamela aseguró que no era amiga de Nardha ya que no tenía una relación cercana, las fotografías de ambas en diferentes ocasiones desbarataría su versión e incluso se sabe que Velarde había invitado a López de viaje para tranquilizarla luego de denunciar al pelotero.

Es así que Brunella Horna a pesar de no conocer a Nardha le brindó su respaldo ya que considera que entre amigas no se debe jugar sucio.

"Me parece indefendible, pero no dudo de la versión de Nardha para mi es un tema que entre amigas tenemos códigos", dijo la co conductora del programa en un primer momento.

Asimismo, afirmó que cuando se tienen amigas íntimas las parejas de ellas o exparejas así hayan terminado hace muchos años son intocables debido al respeto que se guarda de por medio.

"El ex es sagrado así hayan pasado 20 años no se toca se le tiene que ver como mujer", agregó Brunella Horna al parecer dándole la espalda a su amiga Pamela López.

Finalmente, afirmó que a pesar de todo lo dicho y expuesto con pruebas se debe esperar la versión de la otra parte, es decir, de Pamela quien se ha visto involucrada en todo este caso a pesar de en su momento haber sido engañada pro Christian Cueva, pues sabría lo que se siente herir a otra mujer con ese tipo de actos.

Pamela López captada en salidas con hombre con pareja e hija

La noticia ha dado un giro inesperado, pues la conviviente del misterioso galán que sale con Pamela López, cuya identidad aún no se ha revelado públicamente, decidió hablar y contó todo en una entrevista exclusiva con Magaly Medina. La mujer confirmó que vive con el hombre en cuestión desde hace nueve años y que tienen una hija juntos.

"Sí, es él. Me parece muy fuerte, demasiado", comentó la pareja del hombre al ver una fotografía en la que se ve a su compañero en una situación comprometedora con Pamela López.

Pamela López ha sido grabada en varias oportunidades saliendo y divirtiéndose con este hombre. Aunque las imágenes fueron captadas antes de que ella denunciara a Christian Cueva por agresión, en las últimas semanas se la ha vuelto a ver en salidas nocturnas con el mismo galán. En las imágenes, se les ve bailando muy cercanos en una discoteca y también tomados de la cintura en un ascensor.

Aunque Pamela ha negado tener una nueva relación, las cámaras de "Magaly TV La Firme" la captaron nuevamente con el hombre en cuestión, avivando aún más los rumores sobre su situación sentimental.

El programa de Magaly Medina no solo capturó imágenes de las salidas de Pamela López, sino que también entrevistó a la mujer que afirma ser la pareja del galán. La conviviente dejó claro que lleva nueve años viviendo con él y que juntos tienen una hija pequeña. Este dato ha causado un gran revuelo, pues pone en evidencia que Pamela podría estar involucrada con un hombre comprometido.

A pesar de no haber recibido el respaldo de Brunella Horna en este escándalo, Pamela López asegura que no es amiga de Nardha Velarde todavía esposa de su presunto galán por lo que no considera que sea una traición.