Christian Cueva pide que revoquen medidas de protección solicitadas por Pamela López: "Busca excusas"

En el último programa de Magaly TV la Firme, se dio a conocer que el jugador Christian Cueva estaría apelando mediante sus abogados las medidas de protección que fue solicitada y concedida para Pamela López quien hace unos días denunció al pelotero por agresión física y psicológica.

La periodista no dudó en criticar al pelotero por responsabilizar a los medios el haber incitado que se concedan estas medidas a la madre de familia.

En el último programa de espectáculos de Magaly Medina se dio a conocer que Christian Cueva estaría trabajando junto a sus abogados la posibilidad de invalidar las medidas de protección que fueron solicitadas por Pamela López, alegando que fue la presión mediática lo que la llevó a tomar está decisión.

La popular 'Urraca' también comentó las justificaciones del pelotero ante su actitud agresiva asegurando que es producto de su consumo de alcohol y de una depresión diagnosticada y no de una acción de una conducta destructiva.

"Dice que la depresión lo lleva a beber alcohol, o sea todos son culpables, es de los típicos narcisistas, siempre le echan la culpa de sus acciones al resto, porque no tienen la capacidad de asumir lo que hacen, son perfectos. Entonces, te pego porque me hiciste enojar, me molesto contigo y te dejo porque tú causaste que me enfureciera, te pongo los cachos porque no me das tranquilidad en la casa", dijo la conductora.