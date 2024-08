¡Sigue libre! Periodistas víctimas de acoso piden captura inmediata de Hialmar Laynes Sánchez

Además de la respuesta legal correspondiente, esta es mi respuesta a la jueza Emma Ruth Tambini, quien me envió una carta notarial acusandome de información no veraz, por divulgar que fue la jueza que firmó la sentencia de prisión suspendida de nuestro acosador. Reconozco dentro de su pedido, señalar la débil acusación fiscal que no determinó que este sujeto podría ser un peligro de volver a quedar libre y no solicitó para él una prisión preventiva. Le exijo a la jueza cese todo tipo de violencia en mi contra y amedrentamiento, los y las ciudadanas tenemos derechos!