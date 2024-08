Magaly 'explota' por uso de su imagen para show de Pamela Franco: "No promociono a amantes de cuarta"

Magaly Medina, conocida por no tener pelos en la lengua, expresó su indignación en "Magaly TV La Firme" tras enterarse de que una cevichería usó su imagen sin autorización para promocionar un concierto de la cantante Pamela Franco. La polémica conductora no se quedó callada y dejó claro su malestar durante la transmisión en vivo de su programa.

Magaly furiosa por uso de su imagen en show de Pamela Franco

El pasado viernes 23 de agosto, Magaly Medina descubrió que el restaurante 'Oceanía' había utilizado imágenes de su programa y su rostro para anunciar un show de la cumbiambera Pamela Franco. Esto no solo enfureció a la "Urraca", sino que también desató una serie de críticas por parte de la conductora, quien no dudó en arremeter contra quienes utilizaron su imagen sin permiso.

"Yo no promociono a amantes de cuarta, ni a mujeres que no se valoran. No usen mi imagen para esas tonterías", fue una de las frases más contundentes que lanzó Medina al aire, dejando claro que no permitirá que la vinculen con personas que no respeta.

La conductora dejó en claro que su imagen y el contenido de su programa están protegidos por derechos de autor, y su uso sin consentimiento es una infracción legal.

"Mi imagen y el material de mi programa son propiedad de ATV. Nadie puede usarlos sin mi permiso, eso es un delito", enfatizó con seriedad.

Acciones legales en camino. Magaly Medina no solo se limitó a expresar su descontento. La conductora anunció que tomará medidas legales contra la cevichería 'Oceanía' por el uso no autorizado de su imagen.

"Que les llegue su demanda y la denuncia ante Indecopi. No voy a permitir que se sigan aprovechando de mi imagen", advirtió Medina, dejando claro que no se quedará de brazos cruzados ante esta situación.

Además, la conductora aseguró que la disputa legal no se detendrá allí y que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para proteger su imagen pública y los derechos sobre su contenido.

La cevichería pide disculpas

Tras las fuertes declaraciones de Magaly, la cevichería involucrada emitió un comunicado disculpándose por el incidente.

"Lamentamos profundamente cualquier inconveniente causado. Tomaremos las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir", expresó 'Oceanía' en el comunicado oficial.

Cevichería Oceanía lanza comunicado hacia Magaly Medina por polémica de uso de imagen. (Instagram)

El restaurante también aclaró que el video que generó la controversia fue parte de una tendencia viral de TikTok y que nunca buscaron promocionar el evento utilizando de manera directa la imagen de Magaly Medina. A pesar de las disculpas, Medina ha dejado en claro que seguirá adelante con las denuncias.

Hasta el momento, Pamela Franco no ha hecho ningún comentario respecto al tema, prefiriendo mantenerse en silencio. Aunque la cantante ha sido vinculada sentimentalmente con Christian Cueva en las últimas semanas, Franco ha optado por no entrar en más polémicas y no ha respondido a las declaraciones de Magaly.

Sin duda, Magaly Medina dejó claro que no permitirá que utilicen su imagen para promocionar eventos de los que no tiene conocimiento, y menos relacionados a Pamela Franco. Este enfrentamiento ha generado gran revuelo en redes sociales. Magaly, como siempre, sigue firme en su postura, defendiendo su imagen y su programa con uñas y dientes.