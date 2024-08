Magaly Medina arremete contra el Dr. Tomás Angulo tras fuerte discusión ¿Qué dijo?

Lejos de aceptar el pedido de disculpas del Dr. Tomás Angulo, Magaly Medina utilizó instantes de su programa para reafirmar su crítica contra el terapeuta. En su más reciente programa, la 'Urraca' se pronunció sobre la polémica discusión que tuvo con el psicólogo.

Recordemos que este tenso momento surge a raíz de la polémica entre Christian Cueva y Pamela López. Y es que Tomás Angulo expresó su punto de vista frente a este caso, lo cual no le pareció a Magaly Medina, quien terminó despidiendo el programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de la polémica discusión con el Dr. Tomás Angulo, Magaly Medina dio su descargo en la más reciente edición de su programa en ATV. A pesar de las numerosas críticas en las redes sociales, la 'Urraca' pidió a los televidentes que cambien de canal si no les gusta sus comentarios.

Cabe resaltar que en las redes sociales, gran parte de los usuarios ha brindado su respaldo al Dr. Tomás Angulo, quien brindó un punto de vista distinto al de Magaly Medina en su programa. Por otro lado, los internautas lanzaron duras críticas contra la 'Urraca' quien no dejaba terminar de hablar al psicólogo.

La entrevista de Magaly Medina a Tomás Angulo generó polémica en las redes sociales. La presentadora de ATV lo acusó de representar al "peruano macho promedio" y afirmó que, por hombres como él, existen agresores. Por su parte, el psicólogo argumentó que ella estaba justificando la violencia. Cabe resaltar que los internautas han criticado duramente a la 'Urraca' por su forma de actuar durante la entrevista.

Tras ello, el psicólogo se pronunció en sus redes sociales para responderle a Magaly Medina tras esta discusión. "La verdad si fue armando, bien por ella. Me utilizó para armar este show y no pensó en mi prestigio. (...) Aunque ella puede suponer que yo sé cómo son estas cosas en televisión, yo lo puedo tomar con correa, pero no lo sé. Pierde credibilidad porque ya no es una persona objetiva y ojo que ella, alguna vez le dije, no pierdas los papeles", dijo.