Greissy Ortega explota contra Milena Zárate y alista denuncia: "Le gusta verme destruida"

Greissy Ortega estalló después de que Milena Zárate manifestara su descontento con Randol Pastor, el nuevo pretendiente de su hermana, al ver que uno de sus sobrinos estaba en sus brazos. Posteriormente, Ortega afirmó que denunciará a Milena por exponer a sus hijos.

Recordemos que luego de que Greissy Ortega llegara de Estados Unidos, su hermana Milena Zárate lanzó duras críticas sobre el cuidado que tiene Greissy con sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de que se revelara las denuncias contra Randol Pastor en un informe de Magaly Medina, Greissy Ortega estalló contra su hermana Milena Zárate y el envió una fuerte advertencia a través de unos audios que el programa de la Urraca difundió.

"¿Por qué no se mete la lengua por donde le quepa? Y deja de estar publicando a mis hijas y deja de estar metiéndose donde nadie la llama, gran sapa, pampona, metiche, siempre le ha gustado verme destruída, pues no lo va lograr, sapa, eso es lo que usted es una sapa" , se le escucha decir según la nota de 'Magaly TV La Firme'.

Cabe resaltar que Milena Zárate reveló en qué circunstancias su hermana Greissy Ortega el envió los fuertes audios. "Termina el programa y automáticamente ella me manda estos mensajes. A mí sí me preocupa muchísimo y envía estos mensajes que la pintan como es" , dijo la empresaria colombiana.

En esa misma línea, Greissy Ortega afirmó que denunciará a su hermana Milena Zárate por exponer a sus hijos. Cabe recordar que la colombiana cuestionó duramente a su hermana Ortega luego de que se revelara su romance con Randol Pastor tras su regreso a Lima.

"Mis hijos no se van a quedar con usted. Eso es lo que usted quiere, quitarme no, vaya y críe a su hija y de mis hijos me encargo yo. No sabe lo que detesto que sea mi hermana, porque es peor que Judas traicionera. Ahora sí se siente con autoridad de hacerse la tía, usted no ha sido tía de nadie (...) Yo la voy a denunciar por exponer a sus hijos. Qué rico es hablar de la gente, entre gitana no nos vamos a leer las manos", acotó Greissy Ortega.