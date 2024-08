Dorita Orbegoso arremete contra Pamela Franco tras ser vinculada con Cueva: "Vergüenza total"

En medio de la polémica en la que está envuelto Christian Cueva por sus denuncias por agresión física y psicológica contra su aún esposa Pamela López, Dorito Orbegoso decidió pronunciarse sobre este tema. En ese sentido, la actriz cómica criticó duramente a Pamela Franco, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Aladino.

La modelo considera que la cantante de cumbia es una "vergüenza total" por presuntamente haber retomado su romance con Christian Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La actriz cómica Dorita Orbegoso se pronunció sobre el escándalo de Christian Cueva y decidió respaldar a Pamela López, quien denunció a 'Aladino' por violencia física y psicológica. En esa misma línea, la modelo cuestionó duramente a Pamela Franco luego de presuntamente haber retomado su relación con el futbolista.

" Es terrible lo que se está viviendo, hay una carencia de valores a nivel general, no solo por lo que se ha dicho de Melissa (Klug), sino de las Pamelas y me da pena que critiquen a Pamela López " , sostuvo Dorita Orbegoso para Trome.

Incluso, cuestionó a quienes critican a Pamela López por recién dar testimonio de los años de agresión que vivió, pues se identificó con ella. Dorita Orbegoso afirmó que entiende la que está pasando la expareja de Cueva, ya que a ella también le tardó nuevo meses en tomar la decisión de separarse de su pareja.

"Exacto, sé lo que es pasar por el maltrato con el padre de mi hijo, a mí me demoró nueve meses tomar la decisión para salir hablar porque piensas mil cosas, si estás tomando la decisión correcta o si le das una oportunidad; yo le doy mi soporte al cien por ciento a ella" , acotó Dorita Orbegoso.

Por otro lado, Dorita Orbegoso también se refirió a Pamela Franco, quien ha vuelto a ser vinculada sentimentalmente con Christian Cueva. Incluso, Magaly Medina reveló unas imágenes en donde se puede apreciar a la cumbiambera junto a Christian Cueva.

"Vergüenza total", fue el duro comentario de Dorita Orbegoso contra Pamela Franco. "Sí, pero el tiempo me dio la razón. Ella (Pamela Franco) no me cae mal, pero cada quien se desarrolla con los valores que tiene desde la crianza, y cuando eres joven puedes cometer errores, pero a los 36, 37 y tienes un hijo debes pensar las cosas", acotó la modelo Dorita Orbegoso para el citado medio.