Hija de Tomás Angulo aclara a Magaly Medina las enseñanzas de su padre: "Ejemplo de respeto y amor"

La polémica entre Magaly Medina y el psicólogo Tomás Angulo sigue dando de qué hablar, y esta vez, la hija del terapeuta, Francis Angulo, ha salido al frente para defender a su padre luego de que la conductora de televisión lo tildara de "machista" en pleno programa en vivo. Con un mensaje directo en redes sociales, Francis dejó claro que no permitirá que se manche la imagen de su papá.

Todo comenzó el pasado jueves 22 de agosto, cuando Tomás Angulo fue invitado al programa "Magaly TV La Firme" para hablar sobre el caso de violencia entre el futbolista Christian Cueva y su esposa, Pamela López.

Durante la entrevista, el psicólogo comentó que López no era una víctima total y que la relación entre ambos era tóxica, con violencia por ambas partes. Estas declaraciones no cayeron bien a Magaly, quien inmediatamente lo acusó de justificar la violencia y lo llamó "machista". La discusión se encendió cuando Magaly Medina arremetió contra Angulo, acusándolo de minimizar la violencia contra la mujer.

Por su parte, Tomás Angulo se defendió afirmando que su análisis estaba basado en su experiencia profesional y que no estaba justificando la violencia, sino describiendo una relación tóxica donde ambos se maltrataban.

Ante la polémica desatada, Francis Angulo, la hija del psicólogo, utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje a Magaly Medina, defendiendo a su padre de las acusaciones de machismo. A través de un video en TikTok, Francis explicó las razones por las cuales su padre no tiene una mentalidad machista y siempre la ha educado con valores de respeto, independencia y amor.

"¿Por qué mi papá no tiene mentalidad machista?", comenzó diciendo Francis en el video. Luego, detalló algunas de las enseñanzas de su padre: "No dependas de un hombre", "Apoyo incondicional", "Protector, pero no controlador", "Ejemplo de respeto y amor", "Acepta sus errores", "Buena relación con mi mamá" y "Rompiendo estereotipos culturales". En la descripción del video, la joven escribió claramente: "Para ti, Magaly".