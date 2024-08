Tomás Angulo se pronuncia tras fuerte discusión con Magaly: "No volveré a su programa"

Como se sabe hace unos días Tomás Angulo fue invitado especial en el programa de Magaly TV la firme, el psicólogo fue invitado para opinar sobre el escándalo de Christian Cueva y Pamela López, sin embargo, esta conversación se tornó incómoda tras una discusión con la conductora.

Es así que Tomás decidió usar su cuenta oficial de Instagram para relatar que minutos antes de salir al aire la actitud de Magaly Medina lo desconcertó ya que no fue amable como suele serlo en anteriores oportunidades.

Tomás Angulo toma distancia de Magaly Medina

Un desafortunado momento vivió el psicólogo Tomás Angulo quien fue invitado en el programa de Magaly Medina para que diera su opinión sobre el escándalo mediático entre Christian Cueva y Pamela López.

Todo estaba muy tranquilo mientras que opinaban de este polémico caso cuando de un momento a otro la opinión del psicólogo no fue de agrado de la conductora quien de inmediato lo tildó de machista por presuntamente defender a Christian Cueva de las denuncias de su todavía esposa Pamela López.

Sin embargo, Tomás Angulo confesó que desde su llegada al programa notó un trato descortés por parte de Medina lo que le resultó algo bastante extraño ya que la conductora suele ser bastante educada pues comparten una amistad de hace varios años.

Además, aseguró que tuvo que esperar 40 minutos antes de ingresar al set algo que tampoco es normal cuando ha sido invitado al programa, desde ahí empezó a sospechar que algo no estaba bien ya que tampoco pudieron ensayar una pauta que se suele hacer breves minutos de empezar el programa.

"Me hicieron esperar 40 minutos y generalmente, no me hacen esperar, entonces empecé a dudar y a pensar 'que raro que no estemos pauteando'. Cuando yo ingreso, Magaly me recibe descortésmente y ella no es así conmigo, ahí dije por qué, antes de salir decía por qué me invitas se sabe que yo estoy en contra de la violencia", aseguró el psicólogo bastante desconcertado por la actitud que tomó la periodista.

Seguidamente, Tomás recalcó que su amistad como Magaly Medina ha llegado a su fin y que no volverá a participar en ninguno de sus programas.

Y es que según el psicólogo, Magaly debió respetar su opinión y tratarlo de una manera más cortés, pues en ese instante la conductora reaccionó de una manera intolerante a la opinión de Tomás.

Finalmente, el especialista recalcó que así su opinión haya sido equivocada la función de la conductora era escucharlo y si tenían alguna diferencia expresarlo de manera adecuada más no humillarlo a nivel nacional ya que lo ha considerado un exceso de parte de Magaly Medina quien al parecer no tolera opiniones diferentes a la suya.

"Así esté equivocado o no, ella debió respetar mi forma de opinar, ella debió tratarme de una manera más cortés porque era el invitado, creo que ya es demasiado intolerante, no creo que sea a propósito, No creo que ya tenga algo en contra... Es la segunda vez que nos peleamos y he decidido ya no volver a ir, porque la primera vez se lo perdoné donde dijo que también era machista y misógino para lo que dije, creo que se discuten ideas, pero las personas deben quedar a salvo", aseguró Tomas decepcionado de la actitud de la popular "Urraca".

Pide que se disculpe

El doctor Tomás Angulo nuevamente se ha referido a la polémica pelea con Magaly Medina en su podcast en donde hizo un llamado a la conductora para que se disculpe por su actitud de hace unos días.

En psicoterapeuta se refirió a la conductora para que pueda reconocer sus errores y deje de ser una mujer tan intolerante a una opinión diferente a la suya según el especialista.

"Yo he decidido dos cosas. Uno, públicamente, te pido que me disculpes para que tú misma puedas sentir que puedes enmendar errores", dijo en un primer momento Tomás Angulo.

Por otro lado, recalcó que se sintió bastante afectado por la manera en la que fue tratado en el programa ya que él siempre ha mostrado respeto hacia la popular 'Urraca' debido a la amistad que tenían.

"No merecía ser tratado de esa manera, si yo pienso diferente o incluso así yo sea un machista. Un machista tampoco merece ser tratado así, en el caso de que tú creas que yo lo soy. Por ser machista no maltratas a una persona, porque tú estás haciendo lo mismo. Estás diciendo no seas agresivo, siendo agresivo. No educamos para salir de la agresividad con agresividad", dijo el especialista.

Sin embargo, aparentemente Magaly Medina no tiene la más mínima intención de disculparse con Tomás Angulo ya que el día de ayer nuevamente se refirió de manera indirecta al incidente que ocurrió en su programa y recalcó que ella es libre de actuar como mejor le plazca en su programa ya que es ella quien lo conduce y quién decide cómo va a ser el ambiente en el que se desenvuelve.