Macarena Gastaldo advierte con revelar secretos de Pamela López: "Puedo contar cosas"

El escándalo entre Christian Cueva y Pamela López sigue dando de qué hablar, pero esta vez la empresaria Macarena Gastaldo ha decidido pronunciarse y defenderse tras ser involucrada en el conflicto. En conversación con el programa "Amor y Fuego", Macarena negó rotundamente haber tenido alguna relación con el futbolista y lanzó una advertencia directa a la aún esposa de Cueva.

Macarena Gastaldo lanza advertencia a Pamela López

Macarena Gastaldo se pronunció tras ser mencionada en medio de la polémica por Christian Cueva y su esposa, Pamela López. A través del programa "Amor y Fuego", Macarena, visiblemente molesta, dejó claro que no tiene ningún interés en Christian Cueva y se mostró sorprendida de haber sido mencionada en los chats que salieron a la luz. Además, hizo una fuerte advertencia a Pamela López.

"Yo lo conozco por ser quien es, por amigos en común. Me gustarán quemaditos, pero no tanto", sentenció la empresaria, negando cualquier tipo de vínculo sentimental con el deportista.

Carta notarial en camino. La empresaria, quien no se ha mantenido al margen de esta polémica, anunció que tomará medidas legales contra Pamela López. Según ella, no entiende por qué Pamela la involucró en este problema y sugirió que podría tratarse de celos.

"Yo le voy a mandar una carta notarial porque no me parece que me mencionen de gratis", afirmó Macarena. "Estará celosa, no tengo idea de qué pasará por su cabeza, pero no me parece justo", añadió.

Una advertencia con fuerza. Además de la carta notarial, Macarena lanzó una advertencia que sorprendió. Según la empresaria, ella también sabe cosas sobre Pamela López que podrían ponerla en una situación incómoda.

"Puedo contar cosas de ella de lo que hizo en esa discoteca estando casada, pero me voy a quedar callada porque no me quiero meter en este lío", declaró Macarena, dejando en claro que, si sigue siendo mencionada, no dudará en hablar.

Cuando le preguntaron a qué se refería, Macarena se mostró reservada, pero aseguró que Pamela sabe muy bien a qué se refiere.

"Pregúntenle a ella qué pasó ese día, ella sabe. Así como ella me mencionó a mí, si lo sigue haciendo, yo no me voy a quedar callada", advirtió la empresaria, dejando abierta la posibilidad de destapar más secretos si la situación lo requiere.

No más involucramientos

Macarena Gastaldo fue directa al señalar que no quiere seguir siendo parte de esta controversia. Además, se mostró incómoda y fastidiada por la situación.

"No sé cómo puede meter a todas en la misma bolsa. Yo estoy en otra", afirmó, insistiendo en que jamás ha tenido un amorío con Christian Cueva y que lo único que la une al futbolista son algunos amigos en común. "Nunca me lo crucé de esa manera. No entiendo por qué me están mencionando", reiteró.

¿Qué pasará ahora? Con esta advertencia, Macarena Gastaldo deja en claro que no está dispuesta a seguir siendo vinculada en este drama. Aunque asegura que prefiere mantenerse al margen, también dejó saber que no dudará en hablar si Pamela López sigue mencionándola.