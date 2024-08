Macarena Gastaldo explota tras ser vinculada con Christian Cueva: "No me rompan las bol***"

Macarena Gastaldo decidió no quedarse callada ante las declaraciones de Pamela López que la señalan como una de las amantes de Christian Cueva por lo que al parecer la modelo bastante fastidiada usó sus redes sociales para expresar su enojo.

Cómo se sabe el día de ayer Pamela López en una entrevista con Magaly Medina dio el nombre de varias mujeres con la que había sido relacionado a Cristian cueva y con quien él mismo habría confirmado haber tenido un romance clandestino.

Macarena Gastando no fue ajena a las recientes declaraciones que ofreció Pamela López en el programa de Magaly TV la firme tras haber sido involucrada al escándalo mediático que viene protagonizando.

La modelo Argentina reaccionó mediante sus redes sociales afirmando que no permitirá que su nombre sea usado para crear controversias sin fundamento.

Cabe recordar que Pamela López reveló que fue el mismo Cristian cueva quien le confirmó todas las infidelidades que había cometido estando dentro de ellas Macarena Gastaldo.

Comunicado de Macarena Gastaldo

"Pueden dejar de vincularme, por favor, con gente que no tengo nada que ver. No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me rompan las bolas que estoy tranquila", dijo aparentemente ofuscada en la modelo quién se mantiene alejada de la farándula y de los escándalos.