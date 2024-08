Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una conductora de televisión

Como se recuerda el romance de Gerard Piqué y Clara Chía inició en medio de especulaciones de una presunta infidelidad de parte del ex pelotero a su en ese entonces pareja Shakira.

A pesar de que su relación fue duramente criticado el español decidió no tomar en cuenta los comentarios negativos y continuar con su novia pero al parecer su romance estaría pendiendo de un hilo.

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía al parecer estaría en crisis debido a los rumores que han salido a la luz sobre una presunta infidelidad del exjugador hacia su joven pareja según medios internacionales.

Si bien es sabido que los rumores de infidelidades últimamente han rondado sobre la pareja, (y esto no sería de sorprenderse si es que el futbolista ya cometió una al estar con Shakira) siendo este último bastante fuerte, pues la tercera en discordia sería Marie Claire Harp, quien tomó fama luego de ser arte de un reality show.

Se dice que durante los viajes que realiza Piqué para supervisar la liga de futbol que tiene, el jugador conoció a Marie Clarie, quedando sorprendido con su belleza. Es importante mencionar que estos viajes que realiza siempre los hace sin la compañía de su actual pareja, motivo que ha reforzado los rumores.

Tras estos rumores, cientos de cibernautas han cuestionado a Clarie Harp, pero ella se ha dedicado a desmentir cada uno de ellos por medio de sus redes sociales.

Se sabe hasta el momento que Marie Claire trabaja como abogada y estaría radicando en México donde conduce el programa de "La Casa de los famosos" pese a ello no ha dejado que los rumores de ser la presuntamente opaquen en su trabajo.

Finalmente cabe resaltar que la joven venezolana es una gran fanática de Shakira y juro que jamás podría estar con el ex de su ídola por un tema empatía.

"Soy team Shakira 100% no quiero que me salpique. Yo como fanática de Shakira no le haría eso a mi Shaki, por ahí no van mis tiros muchachos", dijo la modelo convencida de que jamás se involucraría con Gerard Piqué.