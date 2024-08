Magaly Medina encara a su producción EN VIVO tras compararla con Pamela López: "No me insultes"

Durante la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina apareció bastante bromista con su equipo de producción, quienes no dudaron en molestar con la conductora de televisión. En ese sentido, los colaboradores de la 'Urraca' la trollearon en pleno programa en vivo comparándola con Pamela López.

Sin embargo, fiel a su estilo, Magaly Medina no se quedó callada y decidió encarar a su equipo de producción. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La conductora de televisión, Magaly Medina, lució un bonito vestido negro con escote y fue sorprendida por quien parece ser su coordinadora de producción, que estaba detrás de cámaras. Al mostrar su bronceado, su colaboradora se atrevió a compararla con Pamela López, la esposa de Christian Cueva.

Ante tal broma, la 'Urraca' no se quedó callada y fiel a su estilo respondió a su equipo de producción por la 'trolleada' que había recibido EN VIVO. A pesar de que todo se trató de una broma durante el programa, Magaly Medina siempre tiende a responder a cualquier comentario.

"Yo de incondicional no tengo ni un pelo. Ay que venga un Cueva. Que se largue por donde vino, que no me haga perder el tiempo (...) Otras que no tienen dignidad y no les dices nada. La otra me dice Pamela López, no me insultes. Voy a cambiar de coordinadora", agregó dejando en claro que no toleraría ningún engaño de su actual pareja, Alfredo Zambrano. Tras ello, la conductora del espacio televisivo empezó a reírse a carcajadas junto a su equipo de producción.