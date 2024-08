Christian Cueva acudió a la Dirincri a denunciar suplantación de identidad tras denuncias de Pamela López

Las cosas se ponen color hormiga y es que esta vez la conductora de espectáculos Magaly Medina puso en tela de juicio la denuncia que presuntamente ha interpuesto Christian Cueva por suplantación de identidad.

Y es que la periodista aseguró que es extraño que justo cuando Pamela López asegura tener conversaciones que dejaría nuevamente a Christian Cueva en la cuerda floja, este se dirija a denunciar la presunta suplantación.

Christian Cueva denuncia suplantación de identidad

El día de ayer en el programa de 'Magaly TV la Firme' se dio a conocer la tercera parte de la entrevista de Pamela López donde narra a detalle la relación que vivía con Christian Cueva.

Incluso la madre de familia aseguró que luego de revelar que una de las amantes de Christian fue Melissa Klug y tiene las conversaciones que lo corroboran el popular "Aladino" pretende lavarse las manos.

Y es que el día de ayer Christian Cueva asistió a la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú, en la Dirincri, con la finalidad de denunciar una suplantación de identidad.

La popular "Urraca" tildó esta acción de conveniente ya que el pelotero justo quiere denunciar cuando Pamela López ha asegurado tener todas las conversaciones que nuevamente colocan a Cueva en el ojo de la tormenta.

"Él está ahí está haciendo una denuncia por suplantación de identidad. Oh, qué casualidad, justo cuando Pamela López habla que hay evidencia en redes sociales de él que se comunicaba con Melissa Klug, él va y denuncia que le han suplantado la identidad, ¿cuándo fue? ¿en 2017? qué oportuna manera de librarse así. Creo que Cueva anda muy preocupado porque él y Farfán son pinkys", dijo la conductora.

Según la periodista Christian Cueva está usando todos sus recursos para no quedar mal con su gran amigo Jefferson Farfán, pues según Pamela López, Cueva y Klug tenían conversaciones calentonas que no eran propias de un par de amigos.

Eso no es todo ya que Magaly afirmó que ella misma ha leído las conversaciones, a pesar de no poder mostrarlas le aseguró a la "Foquita" que la confianza entre su amigo y su ex sería de las allá de 'patas', además le propuso enseñarle de manera privada cada uno de los chats para que corrobore su versión.

Cabe mencionar que también el día de ayer Pamela López se encontraba en el mismo lugar que Christian Cueva para denunciar las amenazas de números desconocidos tras haberlo denunciado por violencia.

Christian Cueva tuvo romance clandestino con Macarena Gastaldo

Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego Pamela López revele que el futbolista tuvo un romance clandestino con Melissa Klug. Sin embargo, ahora también se ha revelado que 'Aladino' fue infiel con otras modelos, incluyendo la argentina, Macarena Gastaldo.

Las conversaciones que Pamela López entregó a Magaly Medina revelan nombres que anteriormente ya han sido comentados en la vida de Christian Cueva: Chris Soifer, Melissa Klug, Shirley Arica y Alexandra Méndez. No obstante, un nuevo nombre asaltado a la palestra, se trata de Gastaldo, y aunque no se menciona el nombre todos presumen que es Macarena.

Recordemos que la modelo argentina lleva varios años radicando en Perú y en el 2020 fue noticia debido a que confesó haber tenido un breve romance con el futbolista Luis Advíncula, quien en ese entonces tenía familia. Además. el popular 'Rayo' también estuvo envuelto en polémica por tener un romance con Sheyla Rojas.

Hasta el momento la situación de Christian Cueva se pone cada vez más turbia con todas las confesiones que viene realizando Pamela López.