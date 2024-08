Pamela López: ¿Quién es el padre de su hija mayor, qué estudia y cuál el su vínculo con Christian Cueva?

En medio del escándalo mediático que ha provocado la denuncia de Pamela López a Christian Cueva por violencia familiar; la hija mayor de Pamela, Fabiana López, le ha brindado todo su respaldo a través de sus redes sociales y en esta nota te contamos quién es Fabiana y a qué se dedica.

Pamela López y Christian Cueva empezaron su relación hace aproximadamente 13 años, cuando Fabiana apenas tenía 7 años y es hija de el anterior compromiso de Pamela. Actualmente tiene 20 años y no se sabe nada sobre su padre biológico, pero Cueva siempre se mostró como una figura paterna ante el público.

No obstante, el presunto buen trato entre Christian Cueva y Fabiana López ha sido puesto en duda luego que en una conferencia de presa que Pamela López brindó hace unos días, se mencionó que el futbolista también violentó a la joven, aunque no sea específico si física o psicológicamente.

Desde hace varios años Fabiana López dio indicios de querer hacer una carrera profesional en la música. En el 2019, su madre reveló que Fabiana quería viajar al extranjero para cumplir sus metas artísticas y en ese entonces Christian Cueva se mostró a favor de apoyarla para que cumpla su sueño.

Actualmente, Fabiana se encuentra fuera del país y se desconoce su ubicación exacta, además, tampoco se sabe si continúa con sus estudios para convertirse en una profesional de la música. No obstante, siempre ha utilizado sus redes sociales para darle soporte emocional a su madre y una de las veces que más se recuerda fue cuando en febrero de este año estalló un escándalo entre Pamela López y Cueva.

"Mi mamá... mi vida es feliz solo porque tú estás en ella. Me siento honorable de ser quien te llame Mamá todos los días, ser a quien recurra cuando sienta que todo se me viene encima, la primera en preguntar cómo estoy, cómo voy o qué siento, Una vez te dije que te veía tan delicada como una flor, pero hasta el día de hoy no he visto a alguien más fuerte en todo el mundo, inteligente, amable, respetuosa, dedicada, detallista, sentimental, PRECIOSA", expresó.