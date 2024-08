Pamela López revela la primera agresión que sufrió de Christian Cueva: "Cuando éramos enamorados"

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, decidió contar toda su verdad sobre las agresiones físicas y psicológicas de las que ha sido víctima. A través de una conferencia de prensa, la influencer presentó todas las pruebas en contra de su expareja. Además, se animó a dar una entrevista con Magaly Medina en donde destapó el lado tóxico de su anterior relación con 'Aladino'.

En ese sentido, López reveló desde cuándo viene siendo víctima de las agresiones de Christian Cueva y contó las numerosas veces en las que le fueron infiel. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Pamela López contó desde cuando viene siendo víctima de agresiones físicas por parte de su expareja Christian Cueva. Y es que este lamentable episodio en su vida comenzó en 2013, cuando Aladino fue fichado por el Club Unión Española de Chile, según reveló Pamela López.

Cabe resaltar que esta problemática empezó por que la influencer encontró chats de Christian Cueva con una exnovia en Trujillo. Ante ello, empezó la discusión que terminó en agresión física por parte de Christian Cueva contra su aún esposa, según reveló en la entrevista con Magaly Medina.

Luego de que Pamela López descubriera las conversaciones entre Christian Cueva y una exenamorada de Trujillo, la pelea empezó, pues la influencer detalla que fue golpeada, le jalaron los pelos y hasta recibió cachetadas. Ante ello, la expareja de Cueva contó que llegó la policía del lugar para intervenir.

"Vino la policía, los carabineros, porque yo le había descubierto conversaciones con otra persona. Ante mis reclamos se desató, me golpeó, me levantó la mano, me tiró cachetadas, me agarró de los pelos", confesó Pamela López durante la entrevista.