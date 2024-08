Christian Cueva desmiente haber tenido un romance con Melissa Klug: "Únicamente amistad"

El día de ayer en el programa de 'Magaly TV la Firme' Pamela López aseguró que una de las mujeres con las que le había sido infiel Christian Cueva fue Melissa Klug lo que alborotó el mundo de la farándula.

Sin embargo, ante estas graves acusaciones Melissa Klug no se tardó en pronunciar a través de sus redes sociales pidiéndole a Christian que aclare la situación ya que considera que jamás tuvieron un vínculo íntimo como lo han asegurado.

Desde que Pamela López decidió no callar más sobre la pesadilla que vivió al lado de Christian Cueva se ha encargado de revelar cada detalle las infidelidades del jugador mediante el programa de Magaly Medina.

Es por ello que el día de ayer Pamela López aseguró que Melissa Klug se sumaba a la larga lista de mujeres con las que Christian cueva le había sido infiel.

Ante estas graves acusaciones la empresaria y ex pareja de Jefferson Farfán usó su cuenta oficial de Instagram para rechazar estas declaraciones de Pamela López y asegurar que solo tenía una relación amical con Cristian cueva.

Christian Cueva rechaza romance con Melissa Klug

Incluso hizo un llamado al jugador para que de una vez por todas salga al frente y desmienta las palabras de su todavía esposa quién aseguró que fue el mismo cueva quien le confirmó la relación clandestina que mantenía con la popular 'Blanca de Chucuito'.

Es así que Christian Cueva una vez más compartió un comunicado en su cuenta de Instagram dejando como mentirosa a la madre de sus hijos.

"Como señalé ayer, todos los hechos que no se cuenten como ocurrieron o que no hayan ocurrido, serán aclarados ante las autoridades, incluida mi relación, únicamente de amistad, con la Sra. Klug", escribió el pelotero confirmando que no existe ningún vínculo íntimo con la empresaria.