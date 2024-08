Leslie Shaw revela detalles sobre su relación con 'El Prefe': "Él me ama loca como soy"

La rubia Leslie Shaw se animó a dar detalles sobre su actual relación con 'El Prefe' y los planes de boda que tienen. De igual forma, confesó que no tiene planeado convertirse en madre y explicó sus motivos al respecto. Cabe resaltar que la cantante ha incursionado en la cumbia recientemente.

Y es que, según sus propias declaraciones, Leslie Shaw considera que no hay ningún artista urbano que esté a su nivel, por lo cual decidió incursionar en la cumbia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Shaw revela detalles sobre su relación amorosa

En una reciente entrevista, Leslie Shaw se animó a revelar detalles sobre su actual relación amorosa con 'El Prefe', con quien se encuentra comprometida. Ante ello, la cantante de cumbia llenó de elogios a su prometido, sin embargo, contó que no tiene planeado convertirse en madre.

"Sí, él me ama loca como soy y lo he conocido en un momento de mi vida muy difícil, estaba sola en otro país, esperando mis papeles... pero conocí a Leo y me dio la estabilidad emocional que yo necesitaba para seguir creciendo en mi carrera", reveló Leslie Shaw para Trome.

"No sé, cuando tengamos un tiempo los dos para organizar algo chiquito. Nada glamoroso, a mí no me gusta eso. Obvio que quiero tener mi vestido lindo, él también dice que se quiere poner algo lindo, él se viste bonito", reveló la cantante sobre su planes de boda al citado medio.

¿Sus exparejas le siguen escribiendo?

De igual manera, Leslie Shaw se refirió a sus exparejas, quienes aún le siguen 'tirando maíz' a la rubia cantante. Sin embargo, Leslie Shaw dejó en claro que prefiere ignorar los mensajes de sus exparejas, pues no tiene ninguna importancia en volver a entablar amistad alguna.

"Claro, casi todos, hasta ahorita me escriben. Los dejo en visto, figurita repetida no llena el álbum. No los bloqueo, simplemente los ignoro. Ni como amigos, ya para qué", sostuvo.