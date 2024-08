Melissa Paredes defiende su luna de miel al interior del país con Anthony Aranda: "No todo es plata"

Melissa Paredes y Anthony Aranda se fueron de luna de miel una romántica cabaña en algún lugar del interior del Perú; debido a ello, muchas personas se burlaron haciendo comparativas con la luna de miel que Melissa tuvo cuando se casó con Rodrigo 'Gato' Cuba, pero ella respondió fuerte y claro a todas las críticas.

La exconductora de 'América Hoy' publicó un video donde se ve disfrutando de la cabaña que alquiló con su recién esposo y aseguró que está teniendo una luna de miel asombrosa. "Disfrutando de esta maravillosa vista junto a mi esposito, rica desconexión, mucha naturaleza y mucho amor como siempre", escribió.

La actriz que interpretó a Patty en 'Al Fondo Hay Sitio' no esperaba que muchas personas la cuestionen duramente por haber viajado a un lugar del Perú en su luna de miel. Según expresaron varios internautas, Melissa habría ido a Lunahuaná o a la selva y se está hospedando en una cabaña con vista al río.

"Linda vista? Mas figuretti no puede con su genio y exhibicionismo, solo veo barro", "Mona que viste de seda mona se queda... Le queda perfecto el panorama de la selva ups", expresaron varios usuarios. Sin embargo, hubo un comentario en especial que la molestó: "Creo que si estuviera casada con el Gato, en otro lugar estarías reina".

Este comentario hizo que Melissa Paredes explote conta la usuaria, asegurando que ha salido del país en más de una oportunidad durante este año, poniendo como ejemplo sus recientes viajes a Colombia y Estados Unidos.