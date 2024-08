¿Sigue adelante? Jefferson Farfán y su reacción tras supuesto romance entre Cueva y Melissa Klug

El mundo del fútbol peruano ha sido sacudido por un nuevo escándalo que involucra a Christian Cueva y Melissa Klug. Según las declaraciones de Pamela López, esposa del futbolista, su aún esposo habría tenido un romance clandestino con Melissa, expareja de Jefferson Farfán. Esta revelación ha generado una ola de reacciones, entre ellas, la inesperada respuesta de Jefferson Farfán.

La reacción de Jefferson Farfán

Esta vez, Christian Cueva y Melissa Klug se encuentran en el centro de una polémica por supuestas infidelidades. Todo comenzó cuando Pamela López, esposa de Cueva, reveló en una entrevista con Magaly Medina que su marido le habría sido infiel con la "Blanca de Chucuito".

Las declaraciones cayeron como una bomba, y todos querían saber cómo reaccionaría Jefferson Farfán, expareja de Melissa y amigo cercano de Cueva.

Lejos de sumergirse en la controversia, Farfán decidió tomarse las cosas con calma. El exfutbolista prefirió mantenerse al margen y disfrutar de su vida personal. Mientras el escándalo tomaba fuerza, Jefferson sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram, donde se le ve disfrutando de un día de golf junto a su amigo Roberto Guizasola.

"Seguimos de vacaciones, galácticos. ¿Es hora de volver? ¿Qué dicen mis gatos?", escribió en tono relajado, sin hacer ninguna referencia a la polémica que lo involucra indirectamente. Esta actitud despreocupada fue vista por muchos como una forma de evadir el drama, centrándose en lo que más le gusta hacer: disfrutar de su tiempo libre.

Las redes sociales no perdonan. A pesar de que Farfán no mencionó el escándalo, las redes sociales hicieron lo suyo. Los usuarios no tardaron en llenar su publicación de comentarios relacionados con el supuesto romance entre Cueva y Klug.

Mensajes como "Tremendo deporte", "La traición viene de quien menos te la esperas" y "Tiger Woods" inundaron el post, en clara alusión a la situación que involucra a sus dos amigos.

Pero esto no fue lo único que hizo. Recordemos que Jefferson Farfán invitó a Christian Cueva a su programa "Enfocados". Allí conversaron sobre diversas anécdotas, como parte de la larga amistad que tienen. Por ello, para inmortalizar el momento subieron fotos del encuentro en mayo del 2024. Ahora, con la revelación del supuesto amorío entre la ex de Farfán y Cueva, la 'Foquita tomó una drástica decisión.

Publicación de Cueva y Farfán con restricción de comentarios. (Captura de pantalla)

El conocido '10 de la calle' decidió limitar los comentarios de la publicación. También, ocultó los numerosos comentarios que realizaron sus seguidores al post.

Melissa Klug se defiende

Por su parte, Melissa Klug no se quedó callada y salió a desmentir las acusaciones que la vinculaban sentimentalmente con Cueva.

En un comunicado, la empresaria fue tajante y pidió a Christian que aclare la situación: "Le exijo al señor Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros, que no haya pasado de una simple amistad".

Klug admitió que en su momento hubo confianza entre ella y el futbolista, pero aseguró que todo fue en tono de broma y que nunca hubo nada más allá de la amistad.

"Yo me juego así con mis amigos, tanto hombres como mujeres, y ese fue mi error", explicó Melissa, tratando de poner fin a los rumores.

Comunicado de Melissa Klug: "Es totalmente falso que he tenido una relación con Christian Cueva. Exijo que la Sr. Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros". #Magalytvlafirme pic.twitter.com/jRZbDskr9t — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) August 21, 2024

Cueva, en medio de todo este alboroto, también decidió dar su versión de los hechos. El popular "Aladino" afirmó que su relación con Melissa siempre fue solo de amistad y que está dispuesto a aclarar todo ante las autoridades si es necesario.

"Todos los hechos que no se cuenten como ocurrieron o que no hayan ocurrido serán aclarados ante las autoridades, incluida mi relación, únicamente de amistad, con la Sra. Klug", expresó el futbolista.

Mientras tanto, Jefferson Farfán parece decidido a no involucrarse en este escándalo. A pesar de los rumores y las especulaciones, el exfutbolista ha optado por disfrutar de su tiempo libre y no responder a las provocaciones en redes sociales. Aunque muchos esperaban una reacción contundente de su parte, la "Foquita" ha preferido mantener la calma, no ver ciertos comentarios y seguir adelante con su vida.