Magaly Medina destruye a Gino Pesaressi tras regresar a 'EEG': "Nació sin gracia el pobre"

En su más reciente programa, Magaly Medina lanzó duras críticas contra el chico reality Gino Pesaressi, quien volvió a la competencia de 'Esto es Guerra´ tras varios años. Ante ello, la conductora de televisión no se guardó nada y 'fulminó' el regreso de Pesaressi al programa.

Y es que para la 'Urraca', Gino Pesaressi no tendría dotes para la televisión, ya que lo tildó de 'cáctus' frente a las cámaras. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Gino Pesaressi

Luego de la salida de Johanna San Miguel de Esto es Guerra, el programa ha tenido una decaída en el rating, según las declaraciones de Magaly Medina. Ante ello, con la finalidad de subir la audiencia, el reality de competencia trajo devuelta a uno de los guerreros más queridos del programa, Gino Pesaressi.

Sin embargo, eso no fue tomado de la mejor manera por Magaly Medina, quien considera que Pesaressi no tiene talento para la televisión. En ese sentido, no se limitó en lanzarle duras críticas al chico reality tras su regreso a la competencia.

"Qué mal está Esto es Guerra. Antes de la salida de Johanna ya estaban en 13, 14 puntos y ahora con la salida de Johanna, el programa hizo 11.1, está en uno de sus periodos más bajos. Pero, a quién se le ocurre traer como salvador, nada menos que a uno de los más desangelados. Que nunca convencieron en televisión, ni como modelo, ni como conductor", empezó diciendo Magaly Medina.

"Si Renzo Schuller es una planta, este chico es un cactus. Nació sin gracia el pobre, morirá sin gracia para la tele. Gino Pesaressi, alguien lo debe de querer ahí, debe tener una varaza porque lo meten al hombre, falta alguien y lo ponen de repuesto. No tienen otra solución para levantar el rating, lo traen ahí sabiendo que va a ser peor", acotó la Urraca durante su programa.

¿Qué dijo Gino Pesaressi tras su regreso?

A pesar de los polémicos comentarios de Magaly Medina, Gino Pesaressi se mostró optimista tras su regreso a 'Esto es Guerra'. Cabe resaltar que el chico reality también participó en el reality de cocina 'El Gran Chef' consiguiendo gran empatía con los televidentes.