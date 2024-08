Jefferson Farfán y Melissa Klug parchan a Giselo por dejar entrever el origen de sus problemas: "Me han escrito"

Durante el programa 'América Hoy', el presentador Edson Dávila había dejado entrever que Melissa Klug estaría fastidiada con Jefferson Farfán desde que el exfutbolista tuvo a su última hija. Tras ello, el popular 'Giselo' reveló que ambas figuras le habrían escrito para 'parcharlo'.

Cabe resaltar que Melissa Klug perdió el juicio contra Jefferson Farfán, lo cual le obliga a pagar 300 mil dólares al exfutbolista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En América Hoy, Edson Dávila sorprendió al revelar detalles sobre el origen del nuevo conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Ambos se encuentran inmersos en problemas legales después de que la 'Blanca de Chucuito' solicitara medidas de protección para ella y sus hijos. En ese sentido, Giselo reveló que ambos le habrían escrito para cuadrarlo por sus declaraciones.

Según Giselo, Melissa Klug se enfureció con Jefferson Farfán después de que la 'Foquita' anunciara el nacimiento de su hija menor, lo que generó una respuesta de ambos lados. "Me han escrito, me ha escrito Melissa, los protagonistas (Brunella: ¿Jefferson también?) Sí, así es, eso me pasa por ser el amigo de todos", expresó el popular Giselo.