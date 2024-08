Macarena Gastaldo anuncia carta notarial contra Pamela López: "Me metió por jo..."

¡Se desata el escándalo! Macarena Gastaldo, la modelo argentina y expareja de Luis Advíncula, está furiosa con Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva. Todo comenzó cuando Pamela incluyó el nombre de Macarena en una lista de mujeres con las que Cueva supuestamente le fue infiel. Ahora, la rubia ha decidido tomar acciones legales y enviará una carta notarial para que López se rectifique.

La modelo argentina Macarena Gastaldo ha decidido enviar una carta notarial contra Pamela López, esposa de Christian Cueva, después de que su nombre apareciera en una lista de supuestas infidelidades del futbolista. Macarena, muy indignada, declaró a Instarándula que nunca tuvo ninguna relación con Christian Cueva y no entiende por qué fue mencionada en ese escándalo.

"Yo ahí no tengo nada que ver, no tengo registros migratorios que coincidan con él, ni audios, ni conversaciones de WhatsApp, nada. No sé por qué salió mi nombre", aclaró la modelo, desmintiendo rotundamente cualquier vínculo con el futbolista.