'Urraco' de Magaly relata terrorífico ataque que sufrió en Huamachuco: "Pensé que ya no iba a regresar"

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly Medina, reveló el aterrador momento que vivió en Huamachuco mientras cubría la presencia de Christian Cueva y Pamela Franco en un evento local. El periodista relató cómo fue atacado junto a su camarógrafo por intentar obtener declaraciones de las figuras públicas, algo que terminó en violencia.

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly Medina, contó a detalle el terrible momento que vivió en Huamachuco mientras intentaba cubrir la presencia de Christian Cueva y Pamela Franco en un evento local. A través de su podcast Puro Floro, Pérez narró cómo él y su camarógrafo fueron brutalmente agredidos por intentar conseguir declaraciones, lo que desató el pánico en él, pues creyó que no iba a sobrevivir.

"Te soy sincero, hubo un momento en el que pensé que ya no iba a regresar. Hubo un momento en el que dije no me la libro y oraba", confesó el reportero, claramente emocionado. La situación se complicó cuando él y su equipo estaban a la espera de Christian Cueva y Pamela Franco fuera de un hotel. Sin previo aviso, comenzaron a ser golpeados por un grupo de personas.