Daniela Darcourt salió a defender a Yahaira Plasencia ante ataques: "Ya suéltenla, no la jod*n"

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia son reconocidas cantantes del género de la salsa peruana. Aunque muchos creen que tienen rivalidad, ellas lo han negado. Incluso, la intérprete de "Señor Mentira" salió a defender a la 'Patrona' de los contantes ataques que recibe.

La salsera Daniela Darcourt estuvo visitando varios medios para promocionar su concierto que fue el último fin de semana. A la salida de su entrevista, fue abarcada por las cámaras de América Hoy, donde la reportera le preguntó sobre los ataques que recibió Yahaira Plasencia en los Premios Heat y entre otros cosas más.

Luego, la reportera agrega que Yahaira Plasencia recibió críticas por su vestimenta y entre otros detalles más. Ante eso, Daniela expresa su incomodidad por tanto 'hate' que recibe la 'Patrona' en cada proyecto o lugar que asiste. Por eso, la cantante pidió que dejen de molestar a la intérprete de "Y le dije no".

"Ya suéltenla ya, no la jod*n ya, me tienen cansada. Si yo estoy cansada de que me jod*n con ella y que la jod*n a ella, imagínate ella misma, pobrecita", dijo finalmente Darcourt.

Daniela Darcourt también fue consultada por el podcast de Yahaira Plasencia, ya que la artista estaría buscando a sus nuevos invitados. Ante ello, la salsera mencionó que hasta el momento no ha podido ver un capítulo del podcast de su compañera y solo extractos porque ha estado trabajando mucho. La cantante de "Señor Mentira" agregó que tiene el tiempo muy ajustado por sus proyectos, pero que sí aceptaría ir si la invitan.

"Si ella quiere que yo vaya y me quiere tener ahí, que me escriba, yo no tengo ningún problema. Cualquier cosa Yaha, si me necesitas... avísame nomás, con tiempo", expresó la salsera a la reportera.