Melissa Klug descarta cualquier colaboración con Yahaira Plasencia: "No hay forma de trabajar"

Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención mediática tras su reciente aparición en el programa "Ponte en la cola", donde se refirió directamente a Yahaira Plasencia. La 'Blanca de Chucuito' fue clara en sus declaraciones y no dejó espacio a especulaciones sobre una futura colaboración con la salsera,

Melissa Klug asegura que no colaboraría con Yahaira Plasencia

Melissa Klug estuvo de invitada el día de ayer al programa, conducido por Ricardo Rondón y Michelle Soifer, tras su participación le preguntaron si estaría dispuesta a trabajar con Yahaira en una campaña publicitaria, tal como lo hizo con Darinka Ramírez. La respuesta de Melissa fue tajante

"Yo conocía a Darinka de verdad que super bien trabajamos juntas pero con la otra persona no hay forma de trabajar"

Esta declaración se suma a su declaración sobre la historia que apareció en su cuenta de Instagram donde aparentemente respaldaba la canción de Yahaira Plasencia. Lejos de confirmar algún tipo de simpatía, la empresaria explicó que no fue ella quien compartió ese contenido.

"Yo ya expliqué el motivo. Estábamos en un grupo de amigas compartiendo, y justo en la cajita de preguntas mi amiga se mata de risa y lo sube. De verdad, los errores se tienen que asumir. Lo subió y lo eliminó al instante. Es mi red social y tengo que asumir ese error, pero no fui yo", aclaró Melissa, asegurando que no tiene ninguna relación con la polémica salsera.

Melissa Klug descarta trabajar con Yahaira Plasencia. pic.twitter.com/ODehyLmThh — VAMN (@VictorAlfr33625) July 31, 2025

Melissa Klug es sorprendida pidiendo pastilla por fuertes náuseas

Melissa Klug vivió un momento incómodo durante una entrevista en el programa 'Ponte en la cola', cuando el conductor Ricardo Rondón dejó entrever que podría estar embarazada por séptima vez. La popular 'Blanca de Chucuito' fue vista pidiendo una pastilla para las náuseas, lo que generó especulaciones inmediatas.

"¿Te sientes bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Pidió un Gravol antes de la entrevista, estaba con náuseas. Nos pidió la pastilla. Le dio mareos, le dio náuseas. ¿Es verdad que pediste una pastilla no? Vamos por el séptimo", comentó el conductor de inmediato, mientras Melissa Klug intentaba contener la risa sin responder.

Ante el silencio, la empresaria respondió con una sonrisa: "Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada", provocando sorpresa en el panel. Acto seguido, decidió desmentir la versión: "No mentira, me sentía mal de verdad", aclaró con firmeza.

Melissa explicó que aunque la vida puede traer sorpresas, ya no tiene planes de agrandar la familia. "Con Cayetana estamos bien. Es una decisión, yo ya tengo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no, no deseo", afirmó con seguridad.

Melissa Klug dejó dos mensajes claros en su reciente aparición televisiva. El primero, que no existe ninguna posibilidad de reconciliación o vínculo profesional con Yahaira Plasencia. Y el segundo, que aunque la vida da sorpresas, hoy no considera agrandar su familia.