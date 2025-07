¿Está embarazada? Micheille Soifer desea convertirse en madre: "Estoy emocionada"

Michelle Soifer sorprendió a sus seguidores al revelar que ha iniciado un tratamiento para congelar sus óvulos, con miras a cumplir su sueño de convertirse en madre. La ahora conductora compartió esta emotiva noticia durante una reciente emisión en la que, con total sinceridad, contó que ya está en pleno proceso médico.

Durante una reciente emisión del programa 'Ponte en la cola', Michelle Soifer respondió con honestidad a una pregunta de su compañero Ricardo Rondón sobre sus planes de maternidad. Lejos de evadir el tema, confesó que ya se encuentra en tratamiento para congelar sus óvulos y que lleva varios meses preparándose emocional y físicamente para este paso.

"Yo ya tengo de treinta para arriba y estaba pensando que es una buena oportunidad para congelar mis óvulos porque a mí sí me gustaría ser mamá, me encantaría tener tres hijitos. Dije: 'Es el momento', porque ahorita estoy súper enfocada en mi trabajo", comentó emocionada.

La cantante explicó que este proceso no ha sido improvisado, sino que lo ha venido trabajando desde hace meses. Recién ahora, su médico le confirmó que estaba lista para continuar con el procedimiento.

"Vengo trabajando en esto hace varios meses, no estaba preparada, pero mi doctor ayer me dijo que estaba lista para congelar mis óvulos, así que fui a la clínica para hacerme los exámenes y ahora tengo que esperar mi próxima ovulación. Estoy emocionada porque después de muchos meses se puede dar", declaró con ilusión.

Micheille Soifer sorprendió al revelar que sigue legalmente casada con Paul Fernández, su esposo desde hace más de 20 años. En una entrevista con Mónica Delta en el programa "Habla serio", la cantante y conductora de 'Ponte en Cola' contó detalles desconocidos de su matrimonio y dejó en claro que, hasta hoy, no ha podido firmar el divorcio.

"A los 13 o 12 años, cuando empecé a crecer, había un chico que me gustaba; era amigo de mis primos y cuatro años mayor que yo. Fue mi primer enamoradito a los 15", contó Michelle. "También fue el primero que me sacó la vuelta. Él ya quería besos más apasionados... Entonces me sacó la vuelta con una de su edad. Yo me fui a Perú con el corazón roto".

Tiempo después, Paul volvió a buscarla y le propuso casarse para que ella regresara a estudiar a Estados Unidos. Micheille ya no podía volver sola, así que tomaron una decisión radical. La artista contrajo matrimonio en 2004, a sus 17 años.

"Al año, fue a buscarme a Perú. Me dijo: 'Mich, perdóname. No sabía lo que hacía'. Le creí, ilusionada. Me dice: 'Me gustaría que regreses a estudiar a Estados Unidos'. Ya no podía volver. Entonces, decidimos casarnos para yo regresar a la universidad que tanto soñaba. Entonces él vino a Perú, se casó conmigo y se fue", relató.