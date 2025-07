Macarena Vélez revela que Juan Ichazo la trata como una princesa y es muy atento: "Lo amo muchísimo"

Macarena Vélez y Juan Ichazo se presentaron en el programa América Hoy para contar detalles sobre su relación y sus proyectos a futuro. En medio de ello, la modelo dejó ver que está más enamorada que nunca del argentino y resaltó todas las cualidades positivas que tiene y por las cuales se enamoró de él.

La parejita de moda participó en una divertida secuencia donde tenían que escribir las respuestas a preguntas que les hacían los conductores, y ambos debían coincidir para demostrar que se conocen muy bien el uno al otro como prueba de su gran amor.

En una de las preguntas, ambos respondieron que la princesa favorita de Macarena es Ariel, La Sirenita. En ese momento, Janet Barboza intervino en la conversación para preguntarle directamente a la modelo qué es lo que más le gusta de Juan. La respuesta de Macarena sorprendió a todos.