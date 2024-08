¡A todo pulmón! Pamela López 'juerguea' al ritmo de la 'canción favorita' de Cueva y Pamela Franco (VIDEO)

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, fue captada disfrutando de una noche de fiesta con amigos, mientras la polémica en torno al futbolista y la cantante Pamela Franco sigue dando de qué hablar. Las cámaras del programa "Magaly TV La Firme" mostraron a López pasándola bien y cantando a todo pulmón un tema que, curiosamente, es la canción favorita de Cueva y Franco.

Pamela López se va de fiesta y canta canción de Cueva y Franco

En las imágenes adelantadas por el programa de Magaly Medina, se puede ver a Pamela López relajada y disfrutando de su noche. Lo que más llamó la atención fue que, mientras bailaba y se divertía, cantaba la famosa canción "Amor mío, déjala".

La promoción del programa detalla: "Pamela López juerguea y empina el codo hasta el amanecer con un grupo de amigos. Baila y canta la canción favorita de Christian Cueva y Pamela Franco".

Mientras se sigue especulando sobre el posible romance entre Christian Cueva y Pamela Franco, quienes fueron vistos ingresando al mismo hotel en Huamachuco, Pamela López parece haber decidido no dejarse afectar por el escándalo. En lugar de reaccionar públicamente a la cercanía entre su esposo y la cantante de cumbia, López ha optado por pasar tiempo con amigos y disfrutar de su soltería.

No es la primera vez que Pamela López se convierte en noticia desde que se supo de la relación entre su esposo y Pamela Franco. Recientemente, ella se comunicó con el programa "Amor y Fuego", pero no para hablar sobre el tema del romance, sino para aclarar que sus zapatillas no eran imitaciones.

Rodrigo González, conductor del programa, lanzó una broma diciendo: "Pamela López no llama porque Pamela Franco no se está beneficiando al marido, sino porque la zapatilla no es bamba", lo que generó risas entre el público.

Pamela Franco y Christian Cueva, juntos en Huamachuco

Por otro lado, las cámaras también captaron a Christian Cueva y Pamela Franco juntos en Huamachuco, donde asistieron a un evento. Según se informó, ambos habrían pasado la noche en el mismo hotel antes de la presentación de Franco. Esta cercanía ha vuelto a encender los rumores de un romance entre el futbolista y la cantante, algo que ha generado muchas reacciones en redes sociales.

A pesar de las especulaciones, Pamela López parece estar enfocada en seguir adelante. Claudia Gastañadui, amiga cercana de López, declaró que la separación de la pareja ha sido una decisión acertada.

"Para mi hermana, aunque suene irrisorio, esto le viene trayendo convicción de que tomó las decisiones correctas. Poner límites y cerrar una relación que pudo terminarse antes si no hubiera habido tanta mentira", dijo Gastañadui en una entrevista.

¿Qué sigue para Pamela López? Pamela López ha demostrado que no va a dejar que el escándalo la detenga. A pesar de la situación con Christian Cueva y Pamela Franco, sigue adelante con su vida, disfrutando de su tiempo con amigos y manteniéndose al margen de la polémica.

Lo cierto es que, por ahora, Pamela López prefiere disfrutar de su soltería y de las salidas nocturnas, mientras el resto del país sigue atento a los movimientos de Christian Cueva y Pamela Franco.