Pamela Franco y su mensaje tras encuentro con Christian Cueva en Huamachuco: "A trabajar y ser fuertes"

Pamela Franco está en el ojo de la tormenta ya que recientemente estuvo en el aniversario de Huamachuco junto a Christian Cueva; desde entonces la cantante no se había pronunciado al respecto, pero hace unas horas volvió a publicar en en sus redes sociales.

La ex integrante de alma Bella fue asediada por los medios de comunicación durante su presentación en el norte peruano. Sin embargo, ningún periodista logró obtener una declaración suya y ahora que volvió a aparecer en redes sociales, evitó pronunciarse sobre el tema y por el contrario, compartido una reflexión sobre su rol como madre y cantante al mismo tiempo.

"Con unas ojeras hermosas y llegué así de Huamachuco al toque al aeropuerto en Trujillo para embarcarme para Lima y me he venido directo nomás porque tenía una horita, no alcanzo para ir a casa, quería ir a mi casa para darle un beso, un abrazo a mi hija, pero el tráfico aquí es terrible, quizás pierda mi vuelo si voy", expresó en un inicio.