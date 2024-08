Magaly denuncia que su reportera viene siendo amenazada de muerte y responsabiliza a Christian Cueva

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme', la conductora hizo una grave denuncia a raíz de las amenazas que ha venido recibiendo su reportera Natalie Julca, según se sabe se trata de una banda delincuencial de Trujillo y quienes serían cercanos al entorno de Christian Cueva.

La popular 'Urraca' confirmó que no solo Natalie viene siendo amedrentada sino también su reportero Gianfranco por lo que han decidido asentar su denuncia en la Dirincri ante posibles represalias que pongan en riesgo su integridad.

Como se sabe el equipo de Magaly Medina viene siguiendo de cerca los pasos de Christian Cueva desde que anunció su separación de la madre de sus hijos, Pamela López, a raíz de su soltería ha sido captado bastante cercado a Pamela Franco avivando los rumores de un posible romance ya oficial.

Es por ello que al parecer presunto amigos cercanos de Christian Cueva han decidido sacar pecho por el jugador y han ido directo a los reporteros a cargo de difundir los encontrones de Cueva con Pamela Franco.

"Ayer, después del programa, mi reportera Natalie Julca ha sido cruelmente y salvajemente amenazada a ella y a su familia, de matarla, quemarla, asesinarla, violarla y de matar, quemar y destrozar a sus padres y eso es un acoso que no podemos permitir porque sabemos que viene del entorno de Christian Cueva", dijo inicialmente la conductora.

Asimismo, Magaly recordó que en alguna oportunidad Paolo Guerrero dejó entrever que Christian Cueva tenía contactos de personas de mal vivir ya que en ese entonces el sentía temor de vivir en Trujillo a causa de presuntas amenazas a su madre y a él, es así que aseguró que su amigo Christian le había dicho que el lo cuidaría ya que tiene sus contactos.

"El mismo Paolo Guerrero ha dicho que cuando estaba temeroso por las amenazas por la gente de mal vivir de Trujillo, que no son todos, son un pueblo pujante, se trata de un grupete vinculado a este hombre que quiere ser intocable pero se rodea de gente delincuencial" , dijo Magaly Medina.

Por otro lado, Magaly también afirmó que no solo su reportero Natalie viene siendo amenazada sino también otros de sus reporteros que se han encargado de cubrir los informes del jugador.

Magaly Medina indicó que tienen los mensajes que recibieron sus reporteros y que determinaron que el teléfono de donde provenían es de Huamachuco.

Magaly Medina no quiso finalizar esta grave denuncia sin antes afirmar que si algo le llega a pasar a sus reporteros por más mínimo que sea será de entera responsabilidad de Christian Cueva ya que reveló que solo el jugador tenía el número de la reportera por lo que deslizó la posibilidad de que Christian habría compartido esta información con los delincuentes.

"El coronel Revoredo, me voy a dirigir a él esta noche, a la Federeación de Fútbol, ¿tienen jugadores de fútbol o delincuentes? porque la única persona que tiene el teléfono de mi reportera es él, él la ha llamado a ese número varias veces, ¿quién pone el teléfono de mi reportera en manos de esa gentuza? ¿quién sabe tanto? Si no le gusta que lo que yo digo, que no se vaya a amenazarnos a nosotros con hacernos sus amigos delincuentes cualquier tipo de daño, si algo le pasa, si le tocan un pelo a uno de mis reporteros o sus familiares, la persona a la que tienen que detener, la única personal culpable es Christian Cueva", dijo.