Alejandra Baigorria desmiente pausa en su boda con Said Palao y revela fecha confirmada: "Todo va bien"

Alejandra Baigorria salió al frente para despejar las dudas sobre su relación con Said Palao. La empresaria y chica reality conversó con Rodrigo González para aclarar los rumores de que su boda estaría en pausa y, muy segura, confirmó que los planes siguen en pie. ¡Hasta ya tienen la fecha y todo listo!

Alejandra Baigorria ha decidido poner fin a los rumores sobre su boda con Said Palao, luego de que se especulara que su relación estaba en pausa. En diálogo con el presentador de "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria dejó claro que no hay ningún problema con Said y que su matrimonio va viento en popa.

Todo listo para la boda. Alejandra, conocida por su sinceridad, reveló que ya tiene todo separado para el gran día, incluyendo el local, la iglesia y hasta los detalles más pequeños como el fotógrafo y el coro de la iglesia.

Con estas declaraciones, Alejandra Baigorria dejó en claro que su boda con Said Palao no solo está asegurada, sino que será un evento especial, con todos los detalles bien organizados.

Los rumores sobre una posible pausa en los planes de boda surgieron después de que Alejandra comentara que estaba enfocada en otros proyectos. Sin embargo, algunos medios, incluida Magaly Medina, empezaron a especular que la boda podría haberse detenido. Ante estas insinuaciones, Alejandra no dudó en responder, especialmente a Magaly, quien la ha criticado en más de una ocasión.

"Se inventaron que mi matrimonio está en pausa. Si está en pausa o no me quiero casar, o sí me caso o no me caso, ¡qué te importa!", expresó contundente la empresaria en sus redes sociales. Alejandra no ocultó su molestia hacia los comentarios de la periodista y aclaró que sigue adelante con sus planes junto a Said.