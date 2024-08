Melissa Paredes explota contra usuaria tras criticar su luna de miel: "Déjanos en paz"

Después de su matrimonio, Melissa Paredes y Anthony Aranda optaron por pasar su luna de miel en la selva. Sin embargo, en las publicaciones de la actriz, muchas personas intentaron restar importancia a su viaje y le recordaron su relación pasada con Gato Cuba.

Ante ello, Melissa Paredes decidió responder contundentemente a los usuarios que critican su reciente viaje de luna de miel con Anthony Aranda. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Recientemente, Melissa Paredes salió de luna de miel con Anthony Aranda a la selva. Debido a ello, la actriz posteó diferentes momentos de su esperado viaje con su ahora esposo. No obstante, recibió duras críticas de los usuarios en redes, quienes le recordaron al Gato Cuba.

Melissa Paredes explota contra usuaria en redes sociales

Ante ello, Melissa Paredes decidió responder sin filtro a sus detractores y pidió que la dejen en paz ante los diversos ataques. Incluso, dejó en claro que el viaje fue corto debido a que tiene muchas responsabilidades en su vida diaria. Los fuertes comentarios de la actriz fueron rápidamente compartidos por los internautas.

"Creo que si estuvieras casada con el Gato en otro lugar estarías reina", fue uno de los mensajes que decidió responder la modelo. "Por qué tan aferrada al pasado tu. Déjanos en paz, tu no sabes lo de nadie ni las responsabilidades que tenemos hoy en día para elegir un destino, no todo es PLATA. Este año en marzo nos fuimos a Cartagena, en mayo a Disney", comenzó diciendo.

"Deja de comparar por pura ignorancia. Me imagino que tu paras viajando al extranjero y tu marido te respeta y no está saliendo bailando con otra por que si no de que me estas hablandoooooo!! Fíjate en tu vida", expresó Melissa Paredes en sus redes sociales.