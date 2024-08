Magaly chanca a Alejandra Baigorria tras parar los planes de matrimonio: "Se desencantó"

Las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria han despertado la polémica y es que la empresaria aseguró que ha parado un poco las coordinaciones de su matrimonio con Said Palao debido a que tiene mucho trabajo que ha acaparado gran parte de su tiempo.

Sin embargo, Magaly Medina no dudó en cuestionar estas palabras de Alejandra quien se encontraba bastante ilusionada con llegar al altar al lado del chico reality.

Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria

En el último programa de Magaly Tv La Firme, la conductora no fue ajena a las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria quien dejó entrever que habría parado las organizaciones para su matrimonio con Said Palao que se llevará a cabo en el verano del próximo año.

La conductora afirmó que al parecer la empresaria se habría desanimado después de haber estado años buscando casarse, sin embargo, no tuvo éxito con ninguna de sus exparejas por diferencias que la llevó a terminar la relación.

"Alejandra Baigorria parece que ha tenido una crisis existencial ella que desde hace 10 años nos viene a todos martirizando con que quiere subir al altar con que quiere llevarse a cualquiera", dijo inicialmente la periodista asegurando que la empresaria se encontraba desesperada por casarse y ahora evidencia todo lo contrario.

La popular 'Urraca' puso en tela de juicio el motivo por el que Ale decidió tomar las cosas con calma en referencia a su matrimonio y es que según la conductora solo serían excusas para reevaluar si casarse con Said Palao es lo mejor para ella.

"Qué pasó se desencantó de tanto que le dijimos que ese no era un hombre para ella (...) ese no era un hombre de alto valor para ella porque la casa es de ella la chamba es de ella", afirmó la conductora.

Por otro lado, Magaly recalcó que jamás ha negado que Alejandra sea una mujer trabajadora, que a pesar de las adversidades que le ha tocado vivir no ha dejado de seguir trabajando por sacar adelante su empresa, por lo que nuevamente agregó que Said Palao no está a su altura para convertirse en su esposo.

"Uno no pone en pausa una boda cuando ya tiene fecha cuando estás comprando el vestido cuando estás separando la iglesia (...) uno tiene derecho a arrepentirse hasta el mismo día en que se va a casar porque es lo que va a ser el futuro de tu vida estás haciendo un compromiso a largo plazo", dijo.

Finalmente, la periodista se animó a aconsejar a la popular 'Rubia de Gamarra' recalcando que no debería jalar a su pareja a estar a su miso nivel y debería preocuparse en trabajar en ella misma en no tener a un hombre al lado para sentirse realizada.

"Nosotros no conocemos a Said palao pero con la carrera que ella ha hecho a Said Palao no le llega ni a los talones por más que ella haya tratado de jalarlo y lo peor que podemos hacer en nuestra relación es tratar de que la persona que está a nuestro lado crezca al mismo nivel que nosotros", concluyó.

Ante las fuertes palabras de la conductora, Alejandra Baigorria reveló que solo habla porque no sabe la verdad de los hechos ya que al afirmar que por ahora no se encuentra realizando las organizaciones de su matrimonio no quiso decir que su casamiento ya no se dé.

¿Qué dijo Alejandra?

Alejandra Baigorria y Said Palao, una de las parejas más destacadas de la farándula, se preparan para su próximo matrimonio. Recientemente, se les vio buscando el lugar ideal para celebrar este evento tan especial. Sin embargo, la empresaria hizo una confesión inesperada que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales.





A pesar de la romántica pedida de mano de Said Palao, la gringa de Gamarra reveló que vive cada momento paso a paso y desea no acelerar las cosas. En ese sentido, se toma el tiempo de planificar cada detalle de su boda con el debido tiempo.

"No estoy pensando en eso", señaló en un primer momento Alejandra Baigorria. Sin embargo, descartó tener algún problema en su relación con Said Palao.

"Estoy con tantas cosas, de un lado a otro y es en lo que menos estoy pensando. Ni siquiera defino mi vestido y no es que haya choteado la boda, sino que me estoy enfocando en otra cosa y me ayuda a no mantenerme ansiosa (...) Así que estoy superrelajada y tranquila, enfocándome en lo que viene en el momento. Ya cuando llegue el momento, correré con los detalles de la boda", agregó Alejandra Baigorria.

Por el momento, Alejandra Baigorria ha decidido restarle importancia a los comentarios de Magaly Medina quien no estaría de acuerdo con su matrimonio pese a ellos siempre resalta lo trabajadora que es.