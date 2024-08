Erick Sabater rompe en llanto tras denunciar a su esposa por violencia: "Jugaron con mi sexualidad"

Erick Sabater, exparticipante de 'Esto es Guerra', sorprendió al acusar a su todavía esposa, Gitana Andújar, de maltrato físico y psicológico. El modelo relató con detalle sus denuncias, mientras rompió en llanto.

Cabe resaltar que ambos se encuentran enfrentados legalmente. Incluso, la expareja de Sabater dejó entrever que el modelo sería homosexual. Ante ello, el exchico reality decidió contar su verdad desatando la polémica en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Sabater rompe en llanto tras denunciar a su esposa

Durante una transmisión en vivo, el dominicano Erick Sabater compartió con sus seguidores que presentó la denuncia contra su aún esposa Gitana Andújar en una comisaría de Estados Unidos. Con los ojos llenos de lágrimas, subrayó que no solo fue víctima de abuso, sino que también se cuestionó su sexualidad.

«Yo solo quería tener una familia, fui un buen hombre. Nunca maltraté a mi pareja, siempre quise lo mejor para ella. De mí abusaron, me faltaron el respeto, dudaron de mi sexualidad, me fueron infiel, se me acusó de violencia doméstica cuando nunca hice nada», dijo la expareja de Michelle Soifer.

En esa línea, Erick Sabater reveló que no sería la primera vez en la que es víctima de maltrato por una de las parejas que ha tenido. Tras un difícil momento, el exchico reality no pudo evitar romper en llanto tras anunciar que denunció a su aún esposa.

«Los hombres también sufrimos. Yo tuve una pareja que me tiró un inodoro y me tiro un huevo al oído. Hay mujeres narcisistas también. Hay una pareja que a mí casi me rompe un hombro, que me tiró un inodoro, la misma me metió una galleta al oído y nunca dije nada», comentó durante su transmisión en vivo dejando sorprendidos a sus seguidores.

Las declaraciones de Gitana Andújar sobre Erick Sabater

En el programa 'Magaly TV, La Firme', Gitana Andújar rechazó las acusaciones de maltrato hacia Erick Sabater. Ella sostuvo que no posee la fuerza necesaria para golpear a un hombre de mayor estatura, desacreditando así las denuncias en su contra. Incluso, sostuvo que el modelo sería homosexual.