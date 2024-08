¡Expulsada! Estudiantes y padres lanzaron huevos a congresista María Agüero en Arequipa (VIDEO)

La congresista de Perú Libre, María Agüero, vivió un incómodo momento en Arequipa. Fue expulsada del colegio Independencia Americana entre reclamos y huevos lanzados por padres de familia y alumnos, quienes no toleraron las polémicas declaraciones que la parlamentaria hizo en una entrevista de 2021, donde llamó "delincuentes" a los estudiantes de esa institución.

Lanzan huevos a congresista María Agüero en Arequipa

El incidente ocurrió el 23 de agosto en horas de la mañana. La congresista María Agüero había llegado al colegio Independencia Americana sin previo aviso, con la intención de disculparse por sus declaraciones pasadas. Sin embargo, según testigos, nunca llegó a hacerlo.

Las palabras que desataron la furia. Todo comenzó en una entrevista realizada en 2021, donde María Agüero, quien representa a Arequipa en el Congreso, expresó que no se sentía orgullosa de ser arequipeña.

"Cuando a mí me decían, ¿de dónde eres?, yo sentía ese cortocircuito y decía, no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña, porque no me siento arequipeña", confesó.

@360.grados.arequi 🔴#peru #congreso #mariaaguero #indignante #educacion #colegiosnacionales ♬ sonido original - 360 Grados Arequipa #AREQUIPA María Agüero congresista de Perú Libre, es duramente criticada en las redes sociales por los audios que se han difundido a nivel nacional. En otra parte del audio la parlamentaria se refirió a los colegios públicos de Arequipa citando al glorioso colegio Independencia y Micaela Bastidas afirmando que solo van los hijos de los ambulantes. "Traje a mis hijos de los Estados Unidos y a mi hijo lo puse en el colegio Independencia y mi hija en el colegio Micaela Bastidas. Los llevas a tus hijos allí dónde sus padres son ambulantes, cortan caras, son delincuentes lesbianas y eso hace dar miedo". Dijo la integrante de Perú Libre. #arequipa

Lo que terminó por enfurecer a los padres de familia y alumnos fue cuando la congresista menospreció a los estudiantes de los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas.

"La gente se horrorizaba porque decía, cómo los traes de Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills, y los vas a llevar ahí, donde los ambulantes llevan a sus hijos, que cortan caras, son lesbianas y que son delincuentes", dijo en la entrevista. Estas declaraciones fueron vistas como un ataque directo a los escolares y a la comunidad educativa.

Visita no invitada y caótica salida. Agüero decidió acudir al colegio Independencia Americana para, supuestamente, pedir disculpas por sus lamentables declaraciones. Sin embargo, los padres de familia que la esperaban en el lugar no toleraron su presencia. Entre reclamos e insultos, comenzaron a lanzarle huevos mientras la parlamentaria se retiraba rápidamente, escoltada por su seguridad y la policía.

Estudiantes del Colegio Independencia Americana de Arequipa expulsaron entre gritos a la congresista de Perú Libre María Agüero quien en una entrevista se refirió en forma negativa a los colegios emblemáticos Independencia Americana y Micaela Bastidas.

Los estudiantes también participaron en la protesta. Le gritaban "fuera, fuera" a medida que Agüero salía del lugar sin haber cumplido con su propósito de disculparse. Según algunos alumnos, la congresista llegó al colegio sin previa coordinación, lo que incrementó la molestia.

Declarada persona no grata. El malestar hacia María Agüero no quedó ahí. Las instituciones educativas Independencia Americana y Micaela Bastidas, así como la Municipalidad de Yanahuara, la declararon persona no grata en Arequipa. El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, emitió un comunicado en el que calificaba los comentarios de la congresista como "inaceptables e irremisibles".

Bolliger también destacó que si Agüero no se siente orgullosa de ser arequipeña, "debió abstenerse de postular como congresista por Arequipa".

María Agüero se defiende

Tras el tenso episodio, María Agüero utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que afirmó que sus declaraciones habían sido "editadas y sacadas de contexto". La congresista intentó aclarar que los comentarios despectivos no eran suyos, sino de personas de su entorno.

"La entrevista fue tergiversada. Yo no comparto esas expresiones en lo absoluto. De hecho, matriculé a mis hijos en esos colegios como prueba de mi respeto hacia ellos", explicó.

#PRONUNCIAMIENTO | Ante los comunicados emitidos por la Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara, el Colegio Independencia Americana y Micaela Bastidas, sobre una entrevista sacada de contexto y un reportaje difamatorio, emito el siguiente comunicado. 📝 pic.twitter.com/OTAOf2vUY1 — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) August 23, 2024

A pesar de sus aclaraciones, la indignación en Arequipa no se ha calmado. Los padres y estudiantes siguen exigiendo una disculpa pública, mientras que Agüero enfrenta el rechazo de la comunidad arequipeña por sus controversiales declaraciones.