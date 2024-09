Zumba confiesa que soñó con ser el padre de los hijos de Rosángela Espinoza: "Criar una familia"

El popular Zumba ha dejado a todos con la boca abierta al confesar que sueña con formar una familia junto a Rosángela Espinoza tras un encuentro con ella en "Esto es Guerra". El carismático excombatiente reveló que le hubiera encantado ser el padre de los hijos de la guapa modelo. Aquí te contamos todo lo que dijo.

El carismático Zumba sorprendió a todos al confesar en "Más Espectáculos" que le hubiera gustado ser el padre de los hijos de Rosángela Espinoza. Todo comenzó cuando Zumba y Rosángela se reencontraron en el set de "Esto es Guerra", programa en el que ambos han sido protagonistas de muchas historias a lo largo de los años.

En medio de la emoción del programa, Zumba no pudo contenerse y le soltó tremenda confesión a Rosángela: "Le dije imagínate si hubiéramos seguido todos estos años juntos, hoy ya seríamos padres. Yo pensaba criar una familia para ya dejar estar andando con mi peluche" , comentó el bailarín, dejando a todos los presentes boquiabiertos.

"Va a haber personas así que no están de acuerdo con la relación que hemos tenido. Y que no van a reconocer ese momento que hemos vivido. Es más yo dije: 'Voy a hacer un peluche para ella, porque creo que se lo merece para que nunca me olvide'", dijo Zumba.